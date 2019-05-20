Возвращение Джонни Деппа в картине «Ричард прощается»

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С 17 мая в кинотеатрах Литвы выйдет в проект фильм «Ричард прощается», где можно будет увидеть талантливого Джонни Деппа в роли профессора престижного колледжа, которому жизнь преподносит сногсшибательные сюрпризы.

Долгие годы профессор Ричард старался быть примером для подражания, вести правильный образ жизни. До тех пор, пока известие о неизлечимой болезни не перевернуло все вверх дном. На несколько секунд окунувшись в бассейн в обуви и костюме, он мысленно проживает свою жизнь и осознает, что с этой минуты его дни побегут быстро и безвозвратно, словно песок сквозь пальцы. Раз уж жить осталось недолго, пусть жизнь будет веселой и беззаботной! Он бросает вызов предрассудкам и начинает жить так, как ему всегда хотелось, но он не решался!

Если уж быть самим собой, то на все сто процентов! Ричард отпускает поводья и пускается во все тяжкие. Начинается головокружительная жизнь с вкраплениями сарказма и оттенком легкого безумия. Приключения с обворожительными дамами, бесконечные вечеринки, вино, мартини и такие уроки жизни, которые просто невозможно забыть!

Харизматичный Джонни Депп в фильме «Ричард прощается» и секреты его счастливой жизни в кино — с 17 мая.

Премьера в Литве: 2019 05 17

Страна: США

Жанр: комичная драма

Режиссер: Уэйн Робертс

Актеры: Джонни Депп, Зои Дойч, Розмари ДеУитт, Рон Ливингстон, Дэнни Хьюстон и др.