Накануне Дня памяти жертв советских политических репрессий, который отмечается в России 30 октября, посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас принял участие в акции «Возвращение имен», организованной международной негосударственной организацией «Мемориал».

Глава литовской дипмиссии вместе с новым послом Европейского союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером, послами и дипломатами Бельгии, Дании, Мальты, Румынии, Финляндии, Швеции, Германии, Австралии, аккредитованными в Москве, почтил память погибших минутой молчания и возложил цветы у памятного Соловецкого камня.

Ежегодно во время акции, проводимой на Лубянской площади около этого памятного камня, одна за другой зачитываются фамилии жертв советского террора. Хотя ежегодно фамилии зачитываются на протяжении 12 часов, в этом году в проводимой в одиннадцатый раз подряд акции была зачитана лишь половина фамилий жертв.

Такие акции являются очень важными, так как каждый из нас должен не только знать и помнить эти события, но и стремиться к тому, чтобы такое больше никогда не повторилось. Наряду с Россией акция проходит и в других странах мира – в Польше – в Варшаве и Кракове, в столице Великобритании Лондоне, в столице Латвии – Риге, в столице Чехии – Праге, в США – в Вашингтоне и Миннеаполисе, в Канаде – в Саттон – Уэсте.

В этом году акция «Возвращение имен» впервые прошла в Вильнюсе у памятника рядом с Музеем жертв геноцида на площади Лукишкю.

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Маркусо Эдереро, мемориал, Ремигиюс Мотузас