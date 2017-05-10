Возвращение на родину

В этом году исполняется 500 лет первой печатной книге, изданной известным писателем, философом, публицистом, переводчиком, художником, доктором медицины Франциском Скориной в Праге.

Юбилей внесен в календарь памятных дат ЮНЕСКО и широко отмечается не только в Беларуси, но и всем мировым сообществом. 2017 год связан еще с одной датой – с 495-летием со дня издания в типографии в Вильна «Малой подорожной книжки» Ф. Скорины. Не случайно великого просветителя называют основателем книгопечатания в Великом княжестве Литовском, а этот год объявлен Сеймом Литвы Годом Франциска Скорины.

В национальном музее «Дворец великих князей литовских» открылась международная выставка «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком», приуроченная к юбилейной дате. В выставочном проекте представлены пражское издание Франциска Скорины «Книга Иова», датированная 1517 годом, которая хранится в фондах Национальной библиотеки Беларуси и возвращенная в республику «Малая подорожная книжка» Франциска Скорины, изданная в Вильна в 1522 году из корпоративной коллекции ОАО «Белгазпромбанк». Она представляет собой подборку церковных книг небольшого формата, предназначенных для путешественников: «Псалтырь», «Часословец», «Шестидневец», «Соборник», акафисты, каноны. В одном переплете книжного издания содержится 18 книг, украшенных уникальными гравюрами, заставками и инициалами, 9 из которых имеют послесловие самого Скорины. Именно «Малую подорожную книжку» эксперты считают первой книгой, изданной в Великом княжестве Литовском. Кроме того, виленские издания особенно ценны, поскольку до нашего времени их сохранилось очень мало.

На протяжении последних лет проекты, организуемые Белгазпромбанком, проходят в Литве на регулярной основе – достаточно вспомнить выставочный проект о художниках «Парижской школы» и проект, посвященный художнику Льву Баксту и его окружению, представленные в Вильнюсе. Поэтому вполне логично, что в юбилейный скориновский год представлен проект «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком».

«Нам удалось найти возможность и вернуть на родину 18 книжиц Скорины, собранных в «Малую подорожную книжку» и в рамках 500-летия – события, которое ярче всего показывает исторические общность и единство культур народов Европы, а особенно Литвы и Беларуси, представить литовскому зрителю, – сказал на пресс-конференции по случаю открытия выставки Виктор Бабарико, председатель правления ОАО «Белгазпромбанк». – Этот проект показывает, что в XVI веке для того, чтобы быть интересным, необходимо было быть частью европейской культуры. Прошло полтысячелетия, а принцип единства культурного наследия остался».

После Литвы организаторы выставки планируют экспонировать проект в Праге, Кракове, Падуе и Калининграде, чтобы еще раз подчеркнуть, что самое дорогое, что есть у европейской цивилизации – это ее культура.

На сегодняшний день известно о 120 экземплярах книг Ф. Скорины, которые разбросаны по всему миру, причем в разных видах. Где-то очень хорошо сохранившиеся экземпляры, где-то сохранилось всего несколько страниц. Как сказал директор Белорусской Национальной библиотеки Роман Мотульский, «в настоящее время Беларусь предпринимает различные попытки по возвращению книжного наследия Скорины на родину и самый удачная из них – совместный проект национальной библиотеки и «Белгазпромбанк». Длительная работа увенчалась успехом и «Малая подорожная книжка» вернулась в Беларусь».

Красивым культурным праздником, который пришел в Вильнюс, назвал выставку директор библиотеки Академии наук Литвы имени Врублевских Сигитас Нарбутас. «Прошло больше ста лет с 1915 года и жители Литвы и Европы вновь могут увидеть книгу, с которой открывается история книгопечатания Великого княжества Литовского», – заметил он.

По его словам, «Малая подорожная книжка» до 1915 года хранилась в одной из библиотек Вильнюса, а потом, когда русская армия отступала во время Первой мировой войны, книга, как и многие другие культурные ценности, была вывезена в Россию. «Эта книга, привезенная в рамках выставки, поможет узнать об истории самой Литвы», – подчеркнул С. Нарбутас.

Он напомнил, что выставка «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком» – это уже вторая действующая сейчас в Вильнюсе выставка, посвященная Ф. Скорине. Так, до конца мая в библиотеке имени Врублевских проходит выставка «Русской Библии Франциска Скорины – 500». Одним из впечатляющих ее экспонатов является экземпляр Русской Библии, напечатанный 500 лет назад Ф. Скориной в типографии в Праге и привезенный специально на выставку из Германии.

Об истории приобретения «Малой подорожной книжки» Белгазпромбанком рассказала Галина Киреева, заведующая научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси. «Она началась еще в 2008 году, когда в Министерство культуры Беларуси обратились из частного книжного магазина с предложением купить эту книгу. Поскольку она была очень дорогая, тогда ее купить не смогли. Потом в 2012 году приобрел коллекционер из Беларуси. Ему поступали предложения из Литвы и Украины продать ее, но он считал, что книга должна находиться в Беларуси. В результате Белгазпромбанк в прошлом году приобрел эту книгу, чему мы очень рады.

Этот экземпляр интересен еще тем, что в нем сохранились гравюры и титульные листы. «Малая подорожная книжка» – это знаковая книга, она отличается от тех книг, которые Ф. Скорина издавал в Праге.

«Во-первых, форматом издания – все пражские издания печатались на 4-й доле листа, тогда как в Вильно – уже на 8-й доле листа. Уже отличаются шрифты – в виленских изданиях он более мелкий. Считается, что в состав «Малой подорожной книжки» входит 21 книга. Таких книг на сегодняшний день сохранилось 177 экземпляров, если считать все книги по отдельности».

По словам Галины Владимировны, с одной стороны, Ф. Скорина – «это наше все, а с другой, мы многое о нем еще не знаем. Думаю, что еще не одно поколение будет его изучать и еще многое предстоит открыть».

Проект «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком» организован ОАО «Белгазпромбанк», ЧУК «Арт-Корпорейшн», Национальной библиотекой Беларуси, Посольством Республики Беларусь в Литовской Республике при участии Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

«Мы гордимся тем, что имя Ф. Скорины известно далеко за пределами Беларуси. И очень символичен и важен тот факт, что именно Вильнюс дает старт этому проекту», – сказал открывая выставку посол Беларуси в Литве Александр Король.

Выставка будет проходить до 4 июня в Национальном музее «Дворец великих князей литовских» (Кафедральная площадь, 4, Вильнюс).

Надежда ГРИХАЧЕВА

Метки: N19 (1159) 11 мая, Франциск Скорина, ЮНЕСКО