Впервые две женщины-астронавта совершат совместный выход в открытый космос

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Две женщины-астронавта — американки Кристина Кох и Энн Макклейн — впервые в истории совершат совместный выход в открытый космос, сообщает ТАСС.

«Мы действительно назначены на выход в открытый космос», — сообщила астронавт NASA Кристина Кох журналистам на предполетной конференции в Звездном городке (Подмосковье). Ее коллега Энн Макклейн уже находится на МКС.

Кристина Кох отметила, что готова выполнить поставленную задачу с любым из членов экипажа. Во время полета она также будет заниматься рядом научных экспериментов и экспериментов по робототехнике.

Американка входит в состав интернационального экипажа корабля «Союз МС-12», запуск которого будет совершен 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета россиянин Алексей Овчинин, астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох проведут на орбите 204 суток.

Первый выход женщины в открытый космос был осуществлен 25 июля 1984 года летчиком-космонавтом Светланой Савицкой. В 2001 году американка Сьюзан Хелмс поставила рекорд по длительности пребывания женщины в открытом космосе, который равняется 8 часам 56 минутам.

Выходы в открытый космос представляют опасность для астронавтов по ряду причин. Существует вероятность столкновения с космическим мусором, а также потенциальная возможность недопустимого удаления от корабля. В целом обстановка в открытом космическом пространстве чрезвычайно сложна для моделирования, что оказывает эмоциональное давление на космонавтов.

belta.by