Впервые рост экономики не влияет на темпы эмиграции из Литвы – специалист

Если говорить о ситуации с эмиграцией, то в последние годы отмечается новая тенденция – экономические показатели страны не оказывают влияния на эмиграционные потоки, говорит руководитель Вильнюсского бюро Международной организации по миграции (МОМ) Аудра Сипавичене.

“Особенно вызывают обеспокоенность тенденции последних двух-трех лет. (…) Мы впервые наблюдаем тенденцию, когда эмиграция не коррелирует с экономическими показателями, то есть экономические показатели растут, ВВП, рост зарплат один из самых больших в Центральной Европе, снижается безработица, но параллельно растет и эмиграция, и растет очень большими темпами”, – сказала она во вторник в сейме во время дискуссии по вопросам миграции и демографической политики.

По словам А. Сипавичене, эта ситуация показывает, что рост экономики страны очень неравномерный.

Она процитировала новый отчет Еврокомиссии (ЕК) о Литве: бедность и социальное отчуждение – одни из самых больших, самый большой рост неравенства доходов, треть населения страны на грани бедности, объемы неуплаты налогов одни из самых больших в Евросоюзе, самое большое налоговое бремя несут те, кто зарабатывает меньше всего.

Глава Вильнюсского бюро МОМ сказала, что за период после восстановления независимости и по сегодняшний день из страны уехало более 900 тысяч человек или почти четверть населения.

По данным Департамента статистики, только в прошлом году из Литвы эмигрировало более 50 тыс. человек, а за первые два месяца этого года – почти 14 тыс. человек.

BNS

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