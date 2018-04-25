Впервые в Гаагский суд поданы иски против Башара Асада

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Британские адвокаты от имени 28 сирийских беженцев, находящихся в Иордании, обратились в международный уголовный суд в Гааге с ходатайством расследовать возможные преступления против человечности, совершенные Башаром Асадом и его приближенными.

Адвокаты надеются, что предоставленные суду свидетельские показания очевидцев станут основанием для начала первого процесса над президентом Сирии и его приближенных. Об этом сообщил телеканал BBC.

Сирия не ратифицировала Римский статут, однако адвокаты надеются, что им удастся повторить прецедент прошлого года, когда палата предварительного производства МУС признала юрисдикцию суда в отношении действий властей Мьянмы, приведших к депортации мусульман-рохинджа в Бангладеш. Суди сочли, что хотя Мьянма и не является участником МУС, рохинджа были депортированы в государство, которое ратифицировало Римский статут.

Иск в отношении Башара Асада был подан на основе » мьянманского прецедента», поскольку Иордания, где сейчас находятся беженцы, подпадает под юрисдикцию МУС.

NEWSru.com.il