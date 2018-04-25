Впервые в истории председательствовать в ООН будут сразу две страны

🔊 Воспроизвести

Франция и Германия в марте и апреле впервые в истории Организации Объединенных Наций проведут председательство сразу двух стран в Совете Безопасности. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает ТАСС.

Согласно насыщенной повестке, представленной в пятницу постпредами этих стран при ООН Франсуа Делатром и Кристофом Хойсгеном, основными темами дебатов в СБ станут ближневосточная проблематика, вопросы денуклеаризации на Корейском полуострове, а также ситуация в странах Африки.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан будет находиться в Нью-Йорке с 28 марта по 2 апреля для участия в открытых дебатах на тему «Угрозы международному миру и безопасности, вызванные терактами: борьба с финансированием терроризма», а также в заседании по противодействию климатическим изменениям. В начале апреля вместе с главой МИД Германии Хайко Маасом он примет участие в заседании по ситуации в Мали.

Ситуация в Сирии трижды в марте станет предметом обсуждения Совбеза. Ожидается, что спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен представит свой доклад 18 марта. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини представит доклад о взаимодействии Евросоюза с ООН 12 марта.

На 14 марта запланирована встреча членов Совбеза по «теме денуклеаризации КНДР», которая даст возможность членам Совбеза обсудить итоги саммита США — КНДР. При этом вопрос о нераспространении ядерного оружия в контексте ситуации вокруг КНДР стоит в плане на 19 марта. Другими темами совместного председательства Франции и Германии станут вопрос о демаркации границы между Суданом и Южным Суданом, палестино-израильское урегулирование и ситуация в Йемене. 20 марта ожидается рассмотрение темы санкций, действующих в отношении Ливии.

Под председательством Парижа и Берлина Совет Безопасности «будет продолжать следить за ситуацией в Сирии, Йемене, Мали, а также в регионе Сахеля, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Бурунди, Гаити и в регионе Западной Сахары», отметил французский постпред.

korrespondent.net