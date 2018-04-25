Впервые в Литве! Романтическое Шоу «Дмитрий Метлицкий & Оркестр»

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Композитор Дмитрий Метлицкий и его Оркестр представят слушателям музыку, которая уже успела покорить сердца тысяч людей со всего мира. Любой концерт оркестра — это всегда потрясающее шоу и настоящий праздник для души и сердца. Бесподобная романтическая музыка проникает в самое сердце и наполняет всех зрителей в зале позитивными эмоциями и неиссякаемой энергией.

То, что происходит в зале на концертах этого оркестра выходит за рамки общепринятого восприятия — так как великая сила звука, духовная энергия музыки в сочетании с современными аранжировками и техническими возможностями создают ощущение полного погружения в магическую атмосферу романтизма, эмоций и любви.

В программе оркестра самые лучшие и любимые миллионами слушателей легендарные хиты, ставшие шедеврами мировой музыки. Они прозвучат в уникальных аранжировках в современном стиле и позволят слушателям насладиться яркими и незабываемыми эмоциями.

Концертный состав оркестра обычно не более десяти человек, и это в основном солисты — настоящие мастера своего дела, которые своим талантом и харизмой заставляют слушателей радоваться и плакать, любить и вдохновляться. Оркестр постоянно выступает с концертами в разных странах, на крупнейших европейских площадках, фестивалях, а благодарные слушатели всегда приветствуют бурными овациями и не отпускают оркестр после концерта, заставляя неоднократно играть на бис.

Жители Литвы смогут насладиться потрясающей элитной музыкой и впечатляющим романтическим шоу в исполнении оркестра, покорившего сердца миллионов слушателей.

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