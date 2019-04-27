Впервые в выборах в Европейский парламент будут участвовать общественные комитеты

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В этом году впервые в выборах в Европейский парламент (ЕП) будут участвовать общественные избирательные комитеты. На это во вторник во время жеребьёвки в Сейме обратила внимание председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите.

По её словам, в 2014 году во время выборов в ЕП один избирательный комитет получил подписные листы, но не смог собрать необходимые 10 тыс. подписей избирателей.

За мандаты членов Европарламента в этом году будут бороться пять комитетов: «Поезд Аушры Малдейкене», «Решающий прыжок», «Сильная Литва в единой Европе», «Витаутас Раджвилас: вернём государство!», «Движение президента Роландаса Паксаса».

По словам Л. Матийошайтите, подписные листы с подписями 10 тыс. избирателей представил и общественный избирательный комитет «Список проф. д-ра Станисловаса Томаса», но оказалось, что среди них было несколько страниц с подписями за претендента в кандидаты Казимераса Юрайтиса. Таким образом, комитету С.Томаса не хватило необходимого числа голосов избирателей.

В выборах в Европарламент участвуют и 12 политических партий.

По словам председателя ГИК, в этом году в списки кандидатов в ЕП вошли 312 политиков. Партии выдвинули 238 кандидатов, комитеты — 74.

Окончательные списки кандидатов будут обнародованы в пятницу, 26 апреля.

Во вторник выяснилось, что первым номером в избирательный бюллетень войдёт общественный избирательный комитет «Движение президента Роландаса Паксаса», на последней — семнадцатой позиции — партия «Порядок и справедливость».

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. Литва выберет 11 членов Европарламента.

BNS