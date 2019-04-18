Впервые за 3 года в Мальме отмечен месяц без происшествий с использованием огнестрельного оружия

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Впервые за более чем 3 года в шведском городе Мальме отмечен месяц без происшествий с использованием огнестрельного оружия.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на полицейскую статистику, согласно которой сентябрь 2015 года был последним календарным месяцем в городе без сообщений о стрельбе из оружия.

«У нас было зарегистрировано необычайное количество перестрелок в 2016, 2017, и 2018 годах», — сказал в интервью радиостанции Sveriges Radio Йонас Карлберг, начальник отдела по тяжким преступлениям полиции Мальме.

Однако хорошие новости долго не продолжались, поскольку 10 апреля в доме, расположенном в жилом районе Русенгорд произошла стрельба, в которой никто не пострадал.

Всего в текущем году в Мальме было зарегистрировано шесть перестрелок, в которых, к счастью, не оказалось погибших. Тем не менее статистика за 2018 год предоставляет куда более удручающую картину: местные стражи правопорядка давно называют ее самым смертоносным годом в бандитской войне в городе, когда не менее 12 человек были застрелены, а 8 ноября в одном из таких происшествий было убито четыре человека. В свою очередь в 2017 году в таких перестрелках были убиты десять человек.

Отметим, что Мальме знаменит сложившейся сложной ситуацией в криминогенной обстановке, из города регулярно поступают сообщения о взрывах, перестрелках и войнах между гангстерскими формированиями.