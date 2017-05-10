Врачам и медсестрам повышают зарплату

Министерство здравоохранения сообщило, что работникам медицинской сферы с 1 июля будут повышены зарплаты.

Заработную плату планируется повысить врачам и медицинским сестрам не менее чем на 8%, также увеличатся расценки на услуги, предоставляемые университетскими больницами.

«В последнее время мы снова видим увеличение уровня миграции врачей и медсестер. Кто будет лечить нас в будущем — при поиске ответов на эти и другие вопросы, связанные со здоровьем, становится очевидным, что заработные платы врачей и медсестер неудовлетворительны и увеличиваются недостаточно быстро», — отметил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

По словам министра, с 1 июля зарплаты будут увеличены за счет ассигнований Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования. Кроме того, в будущем будут изысканы и другие финансовые возможности.

После начала кризиса зарплаты медиков неоднократно повышались и в настоящее время средняя зарплата врача составляет около 1400 евро, медсестры — 730 евро (без вычета налогов).

По мнению Министерства, эта сумма не является достаточной мотивацией для врачей оставаться работать в Литве, уделять достаточное внимание пациентам, располагать временем и средствами для повышения своей квалификации.

В частности, большой разрыв образуются между заработной платой медиков районных и университетских больниц не в пользу последних. Это объясняется достаточно просто — в университетских больницах используются новейшие, дорогостоящие методы лечения, лекарства, анализы, там обучают будущих врачей и так далее. Все это «съедает» средства, и ресурсов на зарплату остается меньше, чем в районных больницах. Таким образом, создается значительная разница — университетские врачи получают в результате на 300-400 евро меньше, чем врачи региональных больниц.

В связи с этим с 1 июля при оплате услуг, которые предоставляют университетские больницы, будет использоваться дополнительный коэффициент.

Инф. “ЛК”

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