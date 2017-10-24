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Временно литовских либералов возглавит Э. Гянтвилас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 23, 13:00   |   Комментариев: 0

В связи с тем, что пост председателя литовского Либерального движения (ЛД) покинул Рямигиюс Шимашюс временно его сменит парламентарий Эугениюс Гянтвилас.

До сих пор он занимал должность первого заместителя председателя партии.

Временным председателем ЛД Э. Гянвиласа утвердил правление партии, заседавшее в пятницу вечером.

Уходя с поста Р. Шимашюс предложил назначить временным главой партии европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.  Он вместе со своими заместителями Виталиюсом Гайлюсом и Марцийонасом Урмонасом в четверг заявил об уходе из руководства партией для ускорения изменений.

П. Ауштрявичюс назвал предложение назначить его главой партии “комедией” и подчеркнул, что это противоречит уставу партии.

У оппозиционного ЛД в сейме Литвы 14 представителей.

BNS

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