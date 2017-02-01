Время демографических перемен

Особое место среди угроз и вызовов национальной безопасности современные государства отводят демографической проблеме. Cо вступлением в Европейское сообщество, открытием границ резко возросли миграционные процессы и в Литве.

Развитие демографических процессов в Литве уже на протяжении более двадцати лет является отрицательным, а в последние годы в стране фиксируется чуть ли не самое интенсивное сокращение численности населения в ЕС. Это обусловлено интенсивной эмиграцией — каждый час из Литвы уезжают по 4−5 человек.

Как изменилась демографическая ситуация в Литве за годы независимости? Какое влияние она оказывает на развитие страны? Какова демографическая реальность сегодня? На эти и другие вопросы по просьбе корреспондента «ЛК» отвечает заместитель директора Центра социальных исследований Литвы, руководитель института общественной географии и демографии, посол Международной ассоциации регионального сотрудничества в Литве, доктор наук Донатас Бурнейка.

– Ситуация в Литве за четверть века поменялась кардинально, – отметил Донатас Бурнейка. – Находящаяся на периферии большой страны Литва из бывшей витрины СССР оказалось опять же на периферии, но уже другого союза – Евросоюза. Жизнь в советские годы в Литве была лучше, чем в остальном СССР, сюда стремились переехать из других республик. Сейчас мы оказались в обществе более богатых стран, и это стимул для нас – повышать свое благосостояние. Но как попутный эффект с исчезновением политических границ увеличилась миграция. Если смотреть на ситуацию в этом контексте, то происходит то, что должно было произойти: люди мигрируют в более богатые западные страны.

Следует отметить, что эти миграционные процессы имеют определенные позитивные аспекты. Сейчас прирост населения в Литве больше, чем создается рабочих мест. Число молодых людей, которые заканчивают школы, вузы, намного больше, чем высвобождается рабочих мест на рынке труда. Фактически, для сбалансированности рынка труда Литвы другой альтернативы, кроме миграции, нет.

Фактически сегодня мы должны сказать спасибо тем, кто уезжает, так как достойно оплачиваемой работы для всех в Литве нет. В то же время имеющиеся рабочие места не создают значительной добавленной стоимости, поэтому соответственно являются малооплачиваемыми.

Если бы не миграция, то Литва должна была создать за последние 15 лет 400 тысяч новых рабочих мест. Это 1/3 – 1/4 всех рабочих мест в Литве, а такого количества мест никто никогда не создаст. А реально количество рабочих мест после вступления Литвы в ЕС даже сократилось на 100 тысяч.

Особенность Литвы в том, что здесь относительно много людей жило и работало на периферии. В последние десятилетия спрос на рабочую силу в регионах резко сократился, занятость в сельском хозяйстве упала в четыре раза. Таким образом, люди из регионов должны были куда-то уезжать: или в находящиеся в Литве большие города или за границу.

– Можете ли назвать конкретные цифры по миграции. Как изменялись миграционные потоки за минувшие годы?

– Данные миграционной статистики очень сомнительны. Для этого есть много причин. Сегодня некачественно работает система декларации местожительства, люди не склонны декларировать свой отъезд. Нередко уезжают, затем возвращаются или уезжают на короткий срок. Можно лишь определенно сказать, что существенный пик эмиграции наблюдался в послекризисные 2009 – 2010 годы. По статистическим данным, в Литве проживают 2,850 млн человек. По данным системы обязательного страхования здоровья, застрахованы 3,1 млн человек. Это говорит о том, что хотя бы несколько раз в год эти люди посещают Литву.

Сегодня беспокоит такая тенденция: после 2010 года поменялась структура миграции: если раньше большую часть уезжающих составляли люди старшего возраста, менее образованные, то после 2010 года уезжают молодые, имеющие хорошее образование, можно сказать, что идет «отток мозгов». В результате через пять – десять лет произойдет резкий спад рабочей силы на рынке труда, соответственно, повысится конкуренция между работодателями за работника, что должно привести к повышению заработной платы. Такие процессы уже сейчас происходят в Эстонии.

– Как распределено население Литвы по возрастным группам?

– Общество стареет. Увеличивается продолжительность жизни. Показатели рождаемости были невысокими в 90-х годах и достигли минимальных показателей на стыке веков в 2000 году. Сейчас рождаемость несколько повысилась. Статистически число детей на одну женщину с начала века увеличилось с 1, 2 до 1,7. Семей с двумя, тремя детьми становится больше, особенно в городах и среди жителей, имеющих образование.

Самая многочисленная возрастная группа – люди в возрасте 50-59 лет. В принципе, эта группа относительно пожилая для того, чтобы эмигрировать, не очень мобильная для рынка труда. Такими особенностями, привычками этой категории людей, не склонных к каким-то резким переменам, пользуется и наш бизнес, не повышая им зарплаты. Дескать, никуда не денутся. А через 10 – 15 лет эта возрастная группа уйдет с рынка труда, тогда спрос на рабочую силу резко вырастет.

В настоящее время самая малочисленная группа – дети в возрасте 10 лет. Эта группа детей, родители которых родились в период демографического спада. Такие демографические волны спадов и подъемов в нашем регионе идут со Второй мировой войны. Похожие тенденции в соседней Беларуси, Эстонии и других странах.

– Как выглядит демографическая ситуация в Литве в сравнении со странами ЕС, восточными соседями?

– У нас похожая ситуация, как в других бывших социалистических странах Центральной Европы. Особенность Литвы в том, что много людей жило в регионах, где сложно создавать рабочие места во времена рыночной экономики. В советское время в Литве была создана система средних по численности населения городов. Такая модель урбанизации успешно работала в условиях отсутствия конкуренции.

Сегодня созданы и конкурируют между собой гиперурбанистические центры. Так, в России такой гиперцентр – Москва, который притягивает мигрантов, в Европе – регион крупных городов на северо-западе Европы. Здесь обширные возможности для трудоустройства, высокие зарплаты и, как следствие, сюда стекаются мигранты со всего мира.

– Произошла ли трансформация семьи в Литве, изменилось ли демографическое поведение?

– С одной стороны, семья трансформируется и становится все более похожей на западную, скандинавскую модель. Дети рождаются в более позднем возрасте, семьи немногочисленные. В то же время у нас все еще остается важным институт семьи. В браке рождается больше детей, чем, к примеру, в Скандинавских странах. После 90-х годов казалось, что институт брака изживает себя. Но потом вновь ситуация стабилизировалась и эти тенденции не расширялись. Уже примерно 15 лет показатели рождаемости детей в зарегистрированном браке и вне брака не меняются. Большинство детей, свыше 70 проц., рождается в зарегистрированных браках. Есть и позитивная тенденция: сегодня больше детей рождается в обеспеченных, благополучных, образованных семьях.

– Но ведь успешно может жить и небольшая по численности населения нация…

– Численность населения и благополучие страны никак не взаимосвязаны. Более того, отмечу, что чем меньше людей, тем больше пропорционально на одного человека приходится ресурсов. В обществе психологически сложилось такое мнение, что в хорошие времена число людей увеличивается.

Гораздо важнее показатель не количества населения, а его качества: возраст, образование, инициативность. Для оживления экономики нам необходимы инициативные люди. Сегодня эмиграционная проблема еще в том, что мы тратим деньги на подготовку специалистов, а затем они уезжают работать в Европу.

– Есть ли шанс на демографическое возрождение?

– Думаю, что мы можем говорить не о возрождении, а о стабилизации. Для этого необходимо возрождение экономики, создание высокооплачиваемых рабочих мест. Нужны инициативные образованные люди, способные на создание необходимых для страны проектов.

Может произойти демографическое возрождение, например, в том случае, если в Юго-Восточной Азии рабочая сила станет слишком дорогой и производство перенесут в страны Центральной и Восточной Европы.

Власти существенно на реэмиграцию повлиять сложно. К сожалению, пока мы видим, что своими непродуманными решениями она лишь увеличивает отток работоспособного населения из Литвы.

С начала 90-х годов происходят мировые процессы глобализации, урбанизации и Литва также оказалась их участником. На Западе в сельском хозяйстве работает лишь несколько процентов населения. В любом случае увеличивается городское население. Если бы границы были закрыты, то увеличились бы литовские города, а теперь пополняем население западноевропейских городов. Ведь, по сути, жителю Жямайтии поначалу было все равно куда уезжать – в далекий Вильнюс или, к примеру, в Лондон. Теперь в Западной Европе уже образуются целые анклавы выходцев из отдельных местностей Литвы, которые притягивают пока еще оставшихся на родине.

Как показывают события последних десятилетий, прогнозировать миграционные потоки весьма сложно.

– Как вы оцениваете предложения по переводу отдельных министерств в Каунас?

– Такими мерами в Каунасе ситуацию существенным образом не изменишь. Это лишь увеличит транспортные потоки. В какой-то мере это выгодно строителям новых коммерческих, жилых зданий, арендаторам жилья. Но это не поменяет кардинально траекторию развития Каунаса. Если мы хотим решать региональные проблемы, то может быть стоит подобные планы осуществлять, например, в Шяуляй, который нуждается в возрождении значительно больше Каунаса. А для Каунаса целесообразно было бы использовать его преимущества как центра Литвы (что успешно используется, например, в случае с Жальгире ареной).

В небольших странах Северной, Центральной Европы, как правило, один крупный город, а уже второй город значительно меньше. В условиях глобальной конкуренции необходимо создать условия для конкуренции Вильнюса с Ригой, Минском. От того, что выиграет Вильнюс, выиграет вся Литва. Развитие столицы надо использовать на благо всей Литвы. Чем богаче Вильнюс, тем богаче Литва. Но даже если перенести столицу Литвы в Каунас, то в создавшихся условиях Каунас все равно не обгонит Вильнюс. И даже если когда-либо обойдет, это не изменит в целом ситуацию в Литве, скорее, наоборот. Хотя для многих конкретных людей такой перенос был бы очень выгоден.

Здесь можно сравнить с Вашингтоном и Нью-Йорком. Хотя столица – Вашингтон, деловым центром страны остается Нью-Йорк.

– Сейчас ведутся обсуждения по поводу перспектив развития регионов компактного проживания представителей национальных меньшинств Юго-Восточной Литвы, Висагинаса. Каков ваш прогноз?

– Висагинас – самый быстро сокращающийся город в Литве. Сейчас там проблемы с занятостью. Кроме того, это молодой город, жители которого мобильны, имеют профессиональные навыки. Эти причины и обусловили сокращение населения города

Регион Юго-Восточной Литвы был одним из самых отсталых регионов. Так сложилось в послевоенное время, более образованная часть польского населения покинула его (особенно городское население). В основном этот регион был сельскохозяйственным.

Но в последние 10-15 лет произошли существенные изменения. Они обусловлены близостью региона к крупному городу – Вильнюсу. По темпам развития прилегающие районы развивались даже быстрее самого города Вильнюса. Меняется национальный состав населения в окрестностях Вильнюса. Пропорционально число русских не меняется, но польское национальное меньшинство пропорционально сокращается.

Несмотря на то, что на регионе негативно сказался минувший кризис, в целом я бы оценил его как перспективный, привлекательный для инвестиций ввиду близости к большому городу, привлекательности для инвестиций.

– Благодарю за беседу.

Галина Курбанова

Метки: N5 (1145) 2 февраля, демографические проблемы, Донатас Бурнейка, ЕС, Интервью, население Литвы, независимость, СССР