Время платить налог на землю

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что владельцам частной земли подсчитан налог на землю за 2017 год и представлены декларации о налоге на землю в системе электронного декларирования ГНИ vmi.lt, кроме того, сумму налога можно посмотреть в системе Manо VMI www.vmi.lt/manovmi

Землевладельцам, которые не являются пользователями электронных услуг ГНИ, декларации о земельном налоге высылаются по почте и до адресатов дойдут до 1 ноября. Налог необходимо уплатить до 15 ноября.

«В этом году заканчивается пятилетний переходный период, поэтому налог на землю подсчитывается уже по цене средней рыночной стоимости всего земельного участка.

Хотя уже не осталось льгот налога на землю, которые применялись в переходный период, советы самоуправлений имеют право по своему усмотрению применять льготы или освободить человека от уплаты налога на землю. В этом году до подсчета налога на землю это успел сделать совет самоуправления Каунасского района, который освободил от уплаты налога на землю почти 2,5 тысячи хозяйственников, пострадавших от непогоды, и их списки подали в ГНИ. Этим хозяйственникам надо будет уплатить меньший налог на землю», – утверждает директор Департамента налоговых повинностей ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

Она акцентировала тот момент, что если и другие самоуправления еще решат применять указанные льготы, тогда ГНИ после 15 ноября еще раз пересчитает налог на землю, а его переплату до конца года вернет владельцам земли самоуправлений, применивших льготы.

Налог на землю работники ГНИ подсчитывают по цене земельных участков, представленной Центром регистров и по индивидуально установленным тарифом налога на землю совета каждого самоуправления, которые могут колебаться от 0,01 до 4 проц. Тарифы налога на землю, утвержденные советами самоуправлений в 2017 г., можно узнать на сайте http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis2.

По данным ГНИ, всего в стране насчитывается свыше 993 тыс. плательщиков налога на землю. По льготам, установленным самоуправлениями, налог на землю платят не все землевладельцы. В этом году его должны уплатить около 688 тыс. жителей и предприятий. Считается, что в бюджеты самоуправлений в 2017 г. будет выплачено около 31,4 млн евро налога на землю: около 26,5 млн евро уплатят жители, около 4,9 млн евро уплатят предприятия и другие юридические лица.

В 2016 году подсчитанная сумма налога на землю составляла 29,2 млн евро, в 2015 г. – 26,6 млн евро, в 2014 г. – 22,2 млн евро, в 2013 г. – 177, млн евро.

Администратор налогов напоминает, что налог на землю платится за частную землю, которая на правах собственности принадлежит гражданам и предприятиям, за исключением лесной земли и земли сельскохозяйственного назначения, на которой высажен лес. Новые землевладельцы уплачивают налог, если приобрели землю в первом полугодии, а если приобрели землю во втором полугодии, то тогда налог на землю должен уплачиваться со следующего года.

ГНИ обращает внимание на то, что в декларации налога на землю указан специалист по налогам и его контакты. Представитель Государственной налоговой инспекции по желанию налогоплательщика может посоветовать, каким образом уплатить налог на землю, пользуясь электронными услугами ГНИ. Налог на землю можно уплатить не только в банках (расчетный счет ГНИ открыт в большинстве банков страны), но и в почтовых отделениях, в терминалах Perlas, в киосках печати, в других учреждениях, принимающих плату.

Налогоплательщик может получить информацию о размере налога на землю в центре информации ГНИ по тел. 1882, а также он может обратиться к специалисту по налогам, контакты которого приведены в декларации налога на землю.

Инф. «ЛК»

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