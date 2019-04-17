Время работы магазинов в праздничные дни

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В пасхальное воскресенье изменится время работы магазинов и торгово-развлекательных центров. Второй год подряд на Пасху 21 апреля не будут работать 43 действующих по всей Литве магазина сети «Lidl». Магазины сети «Norfa» тоже не будут работать в пасхальное воскресенье, а 20 апреля будут работать на два часа меньше.

Большая часть магазинов «Maximа» на Пасху будет работать с 9.00, некоторые с 10.00, магазины закроются в обычное время или в 22.00. Кроме того, на Пасху не будут работать магазины «Maximа» в Вильнюсе в ТЦ ЦУП, в ТЦ Outlet Parkas, в ТЦ Europa, в ТЦ Ozas.

21 апреля магазины «Rimi» будут работать с 9.00 до 20.00, 22 апреля с 9.00 до 22.00. Магазины «Iki» в праздники будут работать по обычному графику.

21 апреля изменится время работы торгово-развлекательных центров «Akropolis». В вильнюсском, клайпедском и шяуляйском «Akropolis» будут работать только магазины «Maxima XXXX» и «Maxima XXX» и аптеки «Eurovaistinė». В первый пасхальный день посетители «Akropolis» смогут посетить места развлечений, кафе и рестораны. Магазины «Maxima» и аптеки «Eurovaistinė» в воскресенье откроются в 9.00. Ледовая арена, кафе и рестораны, а также кинотеатры и боулинги будут работать с 12.00. Другие магазины в ТЦ «Akropolis» работать не будут, не будут работать и банковские отделения. 21 апреля не будет работать «Maxima» в ТЦ «Akropolis» в Каунасе. 22 апреля магазины «Maxima XXXX» и «Maxima XXX», аптеки «Eurovaistinė» будут работать в обычном режиме, а магазины закроются на час раньше – в Вильнюсе в 21.00, в Клайпеде и Шяуляй – в 20.00. Рестораны и места развлечения закроются в обычное время.

Во второй день Пасхи, 22 апреля, почти все магазины будут работать по обычному графику.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ