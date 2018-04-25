Вручение дипломов – в юбилейный год

В конце июня скульптура Рыбака в центре Клайпеды вновь украсилась морским гюйсом. Так по традиции выпускники Литовского высшего мореходного училища символически возвестили о том, что в городе-порте появились новые дипломированные морские и портовые специалисты.

Вручение дипломов выпускникам проходило в Клайпедском драмтеатре в присутствии родных и близких. Желающих увидеть эту трогательную церемонию и поздравить 156 молодых моряков и портовиков пришло столько, что людям пришлось стоять в проходах. А несколькими часами позже здесь же, в театре, Литовское высшее мореходное училище праздновало свой 70-летний юбилей.

Праздник открылся с показа фильма «Синее море»: приехавшие в Клайпеду деревенские мальчишки с завистью и восторгом наблюдают, как по центральной улице Г. Манто в четком строю идут курсанты Клайпедского мореходного училища в красивой морской форме и бескозырках. Всматриваясь в их мужественные лица, парнишки мечтают тоже выучиться на моряков и отправиться в далекое плавание.

Парад курсантов мореходки – это документальные кадры конца 40-х годов. Сегодняшние студенты тоже нередко проходят по городу парадом, вместе с моряками и портовиками участвуя в торжественном шествии в честь Праздника моря или отправляясь принимать присягу к памятнику погибшим морякам «Альбатрос». Их альма-матер по-прежнему находится на улице Канто, как и 70 лет назад. Только теперь это не средняя мореходка, преобразованная из рыбопромышленного техникума, а высшее морское учебное заведение. В официальном переводе на английский звучит как Lithuanian Maritime Academy. Власти давно обещают присвоить литовскому морскому вузу статус академии, как в Латвии и Эстонии, но все как-то не сподобятся…

«За 70 лет название нашего учебного заведения менялось несколько раз. В 1991 году из средней мореходки оно превратилось в Клайпедское высшее мореходное училище, с 1998 года это коллегия морского института Клайпедского университета, с 2001 года – Литовская мореходная коллегия, с 2008 – Литовское высшее мореходное училище. За эти годы подготовлено свыше 13300 морских и портовых специалистов. Редкая семья в Клайпеде не имела бы так или иначе отношения к нашему учебному заведению. Многие из выпускников стали известными на всю страну капитанами. Здесь прививалась любовь к морю и к профессии моряка, крепились морские традиции. Все это время мы вселяли морской дух в портовый город. Наши студенты участвуют во всех значимых городских мероприятиях и проектах. Клайпеда и клайпедчане нас видят и знают», — сказал директор Литовского высшего мореходного училища профессор Виктор Сенчила.

За семь десятков лет произошло много перемен. Поначалу мореходка готовила курсантов по трем специальностям: судоводителей, судовых механиков и судостроителей. Позднее здесь стали готовить моряков по 13 специальностям, в том числе судовых радистов, рефмехаников, технологов и др.

В 1994 году морской вуз начал готовить военных моряков для ВМС Литвы. Сначала это был факультатив. Позднее 30-часовой курс перерос в 4-годичную программу обучения, по завершении которой студент получает звание лейтенанта. Чтобы это стало возможным, Сейму даже пришлось в 2005 году внести изменения в Закон о воинской службе. Так морскому училищу была доверена ответственная миссия подготовки военно-морских специалистов и резерва для ВМС Литвы.

С 2001 года училище, помимо моряков, готовит специалистов и для порта – финансистов, судовых агентов, логистов. Поздравляя училище с юбилеем, генеральный директор группы предприятий АО «Вакару лайву гамикла» Арнольдас Шилейка дал высокую оценку подготовке будущих портовиков, а президент Литовской ассоциации морских стивидорных компаний Витаутас Дамбраускас сказал, что в достигнутом портом рекордном грузообороте, превысившем 40 млн тонн, есть заслуга и выпускников морского вуза.

Профессор В. Сенчила тоже отметил успешное и тесное сотрудничество с предприятиями и дирекцией порта. Развивая научную деятельность, училище активно участвует в совершенствовании навигационной безопасности порта и других его проектах. Сильный преподавательский состав, по его словам, – особая гордость морского вуза. Многие из них ведут научно-методическую деятельность, ими выпущено 79 книг – это монографии, учебники, методические пособия.

Ветеранам преподавательского коллектива были вручены памятные медали. Это работащий здесь с 1969 года Владимир Боровихин, пришедшая сюда в 1976 году Елена Белова и морской капитан Ричардас Зажецкис, который, сойдя на берег, долгие годы возглавлял Клайпедское мореходное училище и теперь продолжает работать в морском учебном центре.

С обретением независимости морской вуз быстрыми темпами стал развивать и модернизировать свою учебную базу. 13 современных тренажеров, 250 компьютеров – это далеко не все, чем сегодня располагает училище для качественной подготовки будущих моряков и портовиков. Как сказал президент Литовской ассоциации судовладельцев Витаутас Лигнугарис, выпускники морского вуза имеют высокую профессиональную репутацию и потому востребованы на широком международном морском рынке труда.

«Трудно представить, как бы существовала Клайпеда без морского училища. Без него Литва не имела бы морального права называться морским государством. Здесь закладывается будущее морской Литвы. Такой морской вуз возможен только в нашем городе-порте, и потому ваш юбилей – это праздник всего города», — сказал мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Елена ЛИСТОПАД