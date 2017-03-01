Вручены награды за оборону Москвы

По случаю Дня защитника Отечества в посольстве Российской Федерации в Литве состоялась церемония награждения участников обороны Москвы и участника боевых действий в Афганистане.

«В этот день по традиции мы чествуем тех, кто посвятил себя ратной службе, для кого обеспечение суверенитета, безопасности своей страны, защита народа стали не только смыслом жизни, но и самой жизнью, – сказал посол РФ в Литве Александр Удальцов, обращаясь к присутствующим. – Особой благодарности заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, участники Второй мировой войны, освободившие мир от фашизма. Своим мужеством, самоотверженностью и несокрушимой силой духа они показали нам пример подлинного патриотизма, вдохновили на новые свершения во имя Отчизны».

По словам посла, защита Отечества была, есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, а современные вооруженные силы – гордостью каждого государства, уважающего себя. Осознанность важности ратной службы сегодня приобретает огромную силу для того, чтобы люди могли понимать друг друга, в том числе и носящие военную форму.

«Поэтому мы всегда были и остаемся сторонниками того, чтобы по военной линии сотрудничество никогда не прекращалось, поскольку от прямых контактов между людьми, которые смотрят на друг друга через «прицел», зависит очень многое», – подчеркнул А. Удальцов.

При этом он добавил, что заниматься рекламой российских вооруженных сил не будет, поскольку сегодня западные СМИ и так «делают бесплатную рекламу. Иногда по каким-то причинам, может, даже преувеличивают наши реальные возможности, но мы с этим спорить не будем», – иронично заметил посол.

23 февраля – праздник не только тех, кто служит в вооруженных силах, в России его воспринимают гораздо шире, и даже профессия дипломата тоже очень близка к ратникам, защитникам Отечества. К сожалению, за последние несколько месяцев дипкорпус России понес невосполнимые утраты. Был убит посол России в Турции Андрей Карлов, на своем рабочем месте скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.

«От дипломатов, от нас с вами, простых граждан, зависит многое в плане поддержания мира, взаимопонимания, добрососедства, нормальных человеческих отношений между странами и народами. Поэтому давайте свои усилия в этом направлении объединять и действовать еще более решительно, дружно и целеустремленно», – заключил А. Удальцов.

Памятные нагрудные знаки «75 лет битвы за Москву» были вручены ветеранам Второй мировой войны – участникам обороны Москвы: Александру Асовскому, Александре Лобазиной, Ие Фидельской, Александру Шевцову, Евдокии Веверсович, Ольге Гришиной. Еще двум ветеранам Ромуальдасу Авиженису и Ивану Полярушу, которые в силу своего здоровья не могли присутствовать на церемонии, награды будут вручены дома.

Орденом «Красной звезды» был награжден участник боевых действий в Республике Афганистан Йонас Каваляускас. Эта награда нашла его спустя 28 лет – указ президиума Верховного совета СССР о награждении вышел 4 апреля 1989 года.

23 февраля на столичном Антакальнском кладбище состоялась церемония возложения венков к воинскому мемориалу. В ней приняли участие дипломаты российского и белорусского посольств, ветераны Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции, представители общественных организаций соотечественников.

Инф. «ЛК».

Метки: N9 (1149) 2 марта, Александр Удальцов, Вторая Мировая война, День защитника Отечества, награды