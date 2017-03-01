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Вручены награды за оборону Москвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 02, 0:02   |   Комментариев: 0

По случаю Дня защитника Отечества в посольстве Российской Федерации в Литве состоялась церемония награждения участников обороны Москвы и участника боевых действий в Афганистане.

Фото lithuania.ru

Фото lithuania.ru

«В этот день по традиции мы чествуем тех, кто посвятил себя ратной службе, для кого обеспечение суверенитета, безопасности своей страны, защита народа стали не только смыслом жизни, но и самой жизнью, – сказал посол РФ в Литве Александр Удальцов, обращаясь к присутствующим. – Особой благодарности заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, участники Второй мировой войны, освободившие мир от фашизма. Своим мужеством, самоотверженностью и несокрушимой силой духа они показали нам пример подлинного патриотизма, вдохновили на новые свершения во имя Отчизны».

По словам посла, защита Отечества была, есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, а современные вооруженные силы – гордостью каждого государства, уважающего себя. Осознанность важности ратной службы сегодня приобретает огромную силу для того, чтобы люди могли понимать друг друга, в том числе и носящие военную форму.

«Поэтому мы всегда были и остаемся сторонниками того, чтобы по военной линии сотрудничество никогда не прекращалось, поскольку от прямых контактов между людьми, которые смотрят на друг друга через «прицел», зависит очень многое», – подчеркнул А. Удальцов.

При этом он добавил, что заниматься рекламой российских вооруженных сил не будет, поскольку сегодня западные СМИ и так «делают бесплатную рекламу. Иногда по каким-то причинам, может, даже преувеличивают наши реальные возможности, но мы с этим спорить не будем», – иронично заметил посол.

23 февраля – праздник не только тех, кто служит в вооруженных силах, в России его воспринимают гораздо шире, и даже профессия дипломата тоже очень близка к ратникам, защитникам Отечества. К сожалению, за последние несколько месяцев дипкорпус России понес невосполнимые утраты. Был убит посол России в Турции Андрей Карлов, на своем рабочем месте скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.

«От дипломатов, от нас с вами, простых граждан, зависит многое в плане поддержания мира, взаимопонимания, добрососедства, нормальных человеческих отношений между странами и народами. Поэтому давайте свои усилия в этом направлении объединять и действовать еще более решительно, дружно и целеустремленно», – заключил А. Удальцов.

Памятные нагрудные знаки «75 лет битвы за Москву» были вручены ветеранам Второй мировой войны – участникам обороны Москвы: Александру Асовскому, Александре Лобазиной, Ие Фидельской, Александру Шевцову, Евдокии Веверсович, Ольге Гришиной. Еще двум ветеранам Ромуальдасу Авиженису и Ивану Полярушу, которые в силу своего здоровья не могли присутствовать на церемонии, награды будут вручены дома.

Орденом «Красной звезды» был награжден участник боевых действий в Республике Афганистан Йонас Каваляускас. Эта награда нашла его спустя 28 лет – указ президиума Верховного совета СССР о награждении вышел 4 апреля 1989 года.

23 февраля на столичном Антакальнском кладбище состоялась церемония возложения венков к воинскому мемориалу. В ней приняли участие дипломаты российского и белорусского посольств, ветераны Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции, представители общественных организаций соотечественников.

Инф. «ЛК».

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