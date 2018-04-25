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Вооруженные силы (ВС) Литвы обнародовали списки призывников на этот год. В обнародованных в среду списках значится 31068 юношей в возрасте от 19 до 26 лет. Из них на воинскую службу будет призвано 3827 военнообязанных граждан.

Списки призывников и распоряжения о дате явки обнародованы на интернет-сайте https://sauktiniai.karys.lt.

Представители ВС напоминают, что распоряжения для попавших в списки призывников по почте рассылаться не будут.

Возле каждой фамилии в списках указан точный срок, в который нужно связаться с назначенным военкоматом. Списки призывников будут обновляться каждый понедельник.

Первые призывники начнут прохождение службы в середине марта, последние — в конце декабря. В октябре, ноябре и декабре будет самая большая волна призыва, во время которой в различные воинские подразделения прибудет более 2 тыс. человек.

ВС отмечают, что в списки могли попасть и те юноши, у которых на момент составления список поданы просьбы о прохождении службы по собственному желанию. Для них по-прежнему будут действовать все связанные с добровольностью поощрительные меры.

После составления списков военнообязанных юноши и девушки в возрасте от 18 до 38 лет, которые не были внесены в списки, смогут обращаться с просьбами разрешить им прохождение обязательной начальной воинской службы по собственному желанию.

BNS