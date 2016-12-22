ВС Литвы покупают у Нидерландов подержанные грузовики, внедорожники и другое оборудование

Чтобы обновить свой парк военной техники, Литва покупает у Нидерландов внедорожники, грузовики, а также другие транспортные средства и оборудование.

В соответствии с подписанным в декабре договором о приобретении подержанной техники, до конца следующего года Литве должно быть передано в общей сложности более 200 единиц различной военной техники, сообщило Минобороны.

Литва покупает находящиеся в хорошем техническом состоянии внедорожники Mercedes-Benz, грузовики DAF и транспортные средства для дозаправки. Литовская армия также получит полевые генераторы и другое оборудование, предназначенное для специальных военных нужд.

Покупаемые у Нидерландов транспортные средства и оборудование будут распределены по различным воинским подразделениям. Общая стоимость этой техники и оборудования – 1,95 млн. евро.

Это уже четвертая такая сделка по приобретению военной техники между Литвой и Нидерландами.

BNS

Метки: внедорожники, ВС Литвы, Литва, подержанные грузовики