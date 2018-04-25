Все автомобили в ЕС с 2022 года будут оснащены ограничителями скорости и черными ящиками

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Европейская комиссия предварительно приняла нормы, согласно которым с 2022 года технологии ограничения скорости для всех автомобилей, продающихся в Евросоюзе, станут обязательными, сообщает BBC.

Согласно новым правилам, европейские автомобили в обязательном порядке должны будут оснащаться системой интеллектуальной коррекции скорости (ISA), усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

Среди других мер безопасности, которые планируется сделать обязательными для европейских автомобилей, грузовиков и автобусов, — система предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен, а также бортовой самописец, аналогичный черному ящику в самолетах, чтобы в случае аварии было легче разобраться в ее причинах. Водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет слепых зон.

Сторонники нововведений утверждают, что меры по ограничению скорости помогут спасти тысячи жизней. «Причина абсолютного большинства дорожно-транспортных происшествий — человеческий фактор, — заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска. — Благодаря новым системам безопасности мы сможем добиться эффекта, сравнимого с результатом введения обязательных ремней безопасности».

Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

belta.by