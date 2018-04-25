Все больше водительских прав заказывается в Интернете

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Водители стали чаще выбирать дистанционное оформление водительских прав. Согласно данным, в 2018 году более 33 процентов начинающих водителей права заменили онлайн. Тенденция обусловлена не только развитием системы, но и налаженным обменом данными с другими учреждениями. Сегодня большинство медицинских учреждений предоставляют электронные медицинские справки в Regitra, а с прошлого лета фото и подпись человека берутся из Регистра населения.

Для получения в Regitra новых водительских прав человеку, необходимо предоставить действительную медицинскую справку, фото и подпись.

«Для расширения спектра услуг, оказываемых, населению, мы успешно сотрудничаем с другими учреждениями. Замечательно, что для получения водительского удостоверения онлайн достаточно лишь пройти медицинское обследование. Большинство медицинских учреждений предоставляют электронные медицинские справки напрямую в Regitra, а с прошлого лета фото и подпись человека берутся из Регистра населения», — говорит заместитель генерального директора Regitra Саулюс Шуминас.

Фотографии из Регистра населения

Сегодня более 70 процентов медицинских справок Regitra получает в электронном виде. В начале прошлого года доминировали бумаги — на их долю приходилось более 80 процентов всех справок.

«Тенденции таковы, что все идет в электронное пространство. По нашим прогнозам, количество выданных электронных медицинских справок в ближайшее время приблизится к 90 процентам. Это позитивное изменение, ведь людям больше не нужно собирать и привозить массу документов, поскольку стало возможным предоставлять жителям услуги дистанционно», — говорит С. Шуминас.

Кстати, в июне прошлого года фотографии водителей были сделаны не только в подразделениях Regitra. Фотографии и подписи система получает из Регистра населения, что позволяет с легкостью обменять водительские права через Интернет. Важным условием является тот факт, что документ, удостоверяющий личность, должен быть выдан не более 5 лет назад.

Кто обычно заказывает водительские права онлайн?

В большинстве случаев онлайн-услуги заказывают люди, желающие обменять свои водительские права. Прежде всего начинающие одивтели, которые хотят заказать долгосрочные водительские права, действительные в течение 10 лет. С лета 2018 года водители со стажем также стали чаще прибегать к онлайн-услугам.

Regitra обращает внимание на то, что заказать водительские права можно на портале Regitra Drivers. Портал также предлагает услуги доставки водительских прав на дом, активации полученных водительских прав или уведомления о потере документа.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ