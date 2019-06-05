Все лето – заторы на дорогах

🔊 Воспроизвести

Столичная власть, которую постоянно критикуют из-за заторов на дорогах, не только взялась за эксперимент на самом оживленном кольцевом перекрестке вблизи проспекта Конституцийос, но и заговорила об автобусах, которые будут иметь право первенства в движении. Ремонт дорог в Каунасе тоже создал трудности для тысяч водителей.

В утренние часы водителям на ул. Укмяргес приходится набираться терпения и в течение получаса, а иногда и 45 минут медленно преодолевать 5-6 километров. А подъехав к одной из основных артерий города, к ул. Гележине Вилко, еще надо проявлять максимум осторожности, чтобы избежать аварий. Специалисты по планированию дорожного движения говорят, что уже сейчас надо думать, как разгрузить центральную часть города от автомобилей.

По словам эксперта Института изучения дорог Вильнюсского технического университета им. Гядиминаса Витаутаса Григониса, немало рабочих мест сосредоточено в центре города, а если бы они создавались ближе к спальным районам, то заторы на улицах можно было бы уменьшить.

«Если рабочее место находится ближе к месту жительства, то проще обеспечить более слаженное движение», — утверждает эксперт.

Вильнюсское самоуправление приступило к эксперименту вблизи ул. Укмяргес. На самом оживленном и одном из сложнейших кольцевых перекрестков, соединяющем пр. Конституцийос, ул. Т. Нарбуто и Гележине Вилко, до сих пор машины двигались на большой скорости и въехать на кольцо было сложно. Пока водители ожидали возможности въехать на кольцо, формировался затор машин. Опираясь на рекомендации специалистов, самоуправление оборудовало горки, уменьшающие скорость машин, и надеется, что появится больше возможностей у автомобилистов быстрее попасть на кольцо, хотя и есть сомнения в целесообразности этого способа.

Власти Вильнюса последние несколько лет утверждают, что уменьшению заторов в городе мог бы способствовать общественный транспорт. Однако многие вильнюсцы говорят, что в городе автобусы и троллейбусы старые, грязные, не комфортабельные, а поэтому непривлекательные. Маршруты также вызывают неудобства.

Вильнюсское самоуправление взялось за обновление автобусного парка. Решили, что людей, которые следуют на работу на автомобиле, можно пересадить в автобусы и предложить билет общественного транспорта и место на площадке для машин на весь день всего за 50 центов. В особые праздничные дни общественный транспорт работает вообще бесплатно. По словам директора Департамента развития города, власть стремится изменить обычаи вильнюсцев.

Существует мнение, что уменьшить заторы в Вильнюсе не поможет даже расширение улиц.

«Если мы расширим улицу, то через две недели она будет такой же загруженной транспортом. Расширенные улицы притягивают транспортный поток, тем самым мы увеличиваем возможность ездить на индивидуальном, а не на общественном транспорте», — говорит Миндаугас Пакальнис.

Во избежание заторов на улицах власть города планирует дальнейшее развитие сети велосипедных дорожек, видит большой потенциал в использовании электросамокатов и в обновлении общественного транспорта. Последний должен стать для людей более удобным, чем личный автомобиль.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ