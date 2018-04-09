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Все меньше граждан эмигрируют из Литвы, больше возвращаются

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 09, 18:00   |   1 комментарий

В первом квартале этого года эмиграция из Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года была на треть меньше, кроме того, больше эмигрантов вернулись, сообщил Департамент статистики.

В январе-марте этого года из Литвы эмигрировали 10 тыс. 978 постоянных жителей Литвы, что на 4826 человек (30,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

По данным департамента, 66,5% иммигрировавших в Литву лиц составили возвращающиеся литовские граждане.

В все же общий показатель миграции остается отрицательным: уехало на 2119 человек больше, чем иммигрировало.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (1)
  1. Свобода валить says:
    2018-04-09 at 23:08

    В первые 2 месяца прошлого года был максимум из-за Брекзита. И сравнивать с максимумом смешно. Дальше время покажет как ломануться назад выжитые отсюда люди. Скорее всего их заменят выжитые свободой украинцы и если батька так продолжит , то и белорусы.






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