Все меньше граждан эмигрируют из Литвы, больше возвращаются

В первом квартале этого года эмиграция из Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года была на треть меньше, кроме того, больше эмигрантов вернулись, сообщил Департамент статистики.

В январе-марте этого года из Литвы эмигрировали 10 тыс. 978 постоянных жителей Литвы, что на 4826 человек (30,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

По данным департамента, 66,5% иммигрировавших в Литву лиц составили возвращающиеся литовские граждане.

В все же общий показатель миграции остается отрицательным: уехало на 2119 человек больше, чем иммигрировало.

BNS

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