Все меньше граждан эмигрируют из Литвы, больше возвращаются

В первом квартале этого года эмиграция из Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года была на треть меньше, кроме того, больше эмигрантов вернулись, сообщил Департамент статистики.
В январе-марте этого года из Литвы эмигрировали 10 тыс. 978 постоянных жителей Литвы, что на 4826 человек (30,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года.
По данным департамента, 66,5% иммигрировавших в Литву лиц составили возвращающиеся литовские граждане.
В все же общий показатель миграции остается отрицательным: уехало на 2119 человек больше, чем иммигрировало.
Метки: Литва
В первые 2 месяца прошлого года был максимум из-за Брекзита. И сравнивать с максимумом смешно. Дальше время покажет как ломануться назад выжитые отсюда люди. Скорее всего их заменят выжитые свободой украинцы и если батька так продолжит , то и белорусы.