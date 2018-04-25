Все меньше жителей Литвы говорят, что давали взятку

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Все меньше жителей Литвы утверждают, что давали взятку, показывает новая «Карта коррупции Литвы», обнародованная Службой спецрасследований (ССР).

Также все меньше жителей страны утверждает, что за пять лет коррупция возросла. ССР отмечает, что несмотря на эти положительные тенденции, антикоррупционный потенциал ослабевает, то есть меньше людей готовы сообщать о коррупционных преступлениях.

То, что в прошлом году они дали взятку хотя бы один раз, указали 12% жителей Литвы — это наполовину меньше, чем четыре года назад. Утверждающих это государственных служащих было вчетверо меньше, чем пять лет назад, то есть 4% (в 2015 году – 17%). Среди опрошенных число глав предприятий, утверждающих, что дали взятку в прошлом году, возросло до 8%: год назад о том, что делали это, сказали 5%, пять лет назад — 6%.

Одна пятая часть глав предприятий сказала, что коррупция в Литве негативно сказывается на доходах от их бизнеса, почти каждый четвертый — что это препона для развития бизнеса.

Ровно одна четвертая респондентов полагает, что масштабы коррупции за пять лет возросли, такое же количество полагает, что коррупция уменьшилась, еще 34% полагает, что она не изменилась. Это лучший результат в изучении коррупции, отмечает ССР: в 2014 году считающих, что коррупция возросла, было 35%. Одна пятая часть респондентов считает, что коррупция за последние годы возросла — в 2014 году таких было 36%.

Исследование «Карта коррупции Литвы — 2018» по заказу ССР провел центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus. В декабре прошлого года и январе нынешнего было опрошено 1004 жителей Литвы, 501 руководитель коммерческих предприятий, 507 госслужащих.

BNS