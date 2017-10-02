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Все паромы DFDS Seaways будут пользоваться только Центральным Клайпедским терминалом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 13:00   |   Комментариев: 0

Все паромы клайпедской компании датского капитала DFDS Seaways теперь будут пользоваться новым Центральным Клайпедским терминалом (ЦКТ).

С понедельника все паромы будут отправляться от него из Клайпеды в Карлсхамн в Швеции. До этого времени паромы этой компании уходили в германский Киль и датскую Фредерисию.

Исполнительный директор DFDS Seaways Йонас Назаровас говорит, что ЦКТ находится в центре Клайпеды, поэтому им будет удобно пользоваться перевозчикам грузов и пассажирам, хотя это несколько увеличит поток грузовых автомобилей в городе.

О планах перевода всех маршрутов в ЦКТ DFDS Seaways сообщила еще в середине 2015 года.

BNS

Метки: 

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