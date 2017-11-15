Все Золото Лістапада попало в хорошие руки

Феерическая картина эстонского режиссера Райнера Сарнета c названием «Ноябрь» выиграла Гран–при XXIV ММКФ «Лiстапад». Событие символическое, и не только потому, что название картины удачно совпадает с брендом белорусского кинофестиваля. В самой истории, которую рассказывает режиссер Сарнет на экране – о борьбе и выживании маленького народа, его сопротивлении и сохранении уникальности при любых обстоятельствах, — заложен мотив, близкий до боли. По сюжету в доисторические (языческие) времена в эстонском селе живут прекрасные юноша и девушка, Ханс и Лийна. Она беззаветно влюблена в него, а Ханс — в другую, дочь богатого барина из поместья.

Фильм поставлен по мотивам эстонского бестселлера, романа Андруса Кивиряхка «Ноябрь, или Гуменщик». Режиссер Сарнет настаивает на том, что не занимался чисто экранизацией произведения, в картине ему хотелось сохранить чудесный сказочный дух литературного источника. Важный момент: дивные кадры Марта Таниэля за фильм «Ноябрь» также отмечены призом «Лiстапада» — «За лучшую операторскую работу имени Ю.А.Марухина». Фильм «Иней» Шарунаса Бартаса жюри отметило наградой «За лучшую режиссуру». Размышления литовского режиссера об экзистенциальном кризисе подростков в Прибалтике, об утраченном для них понятии «родина» и сложном выборе между любовью и смертью повествует эта удивительная картина фаворита фестиваля. Можно порадоваться карьере литовского художника на международной арене, фильм «Иней» принимал в этом году участие в Каннах, а в одной из главных ролей занята французская кинозвезда Ванесса Паради.

Приз основного конкурса «За лучшую женскую роль» ушел Ирине Горбачевой, сыгравшей главную роль в картине Бориса Хлебникова «Аритмия». Немецкий актер Майнхард Нойман из ленты «Вестерн» удостоен приза «За лучшую мужскую роль». Награда «За лучший сценарий» досталась группе авторов азербайджанского фильма «Гранатовый сад» режиссера Ильгара Наджафа — чеховские мотивы этой тонкой истории еще раз доказывают простую истину: в кино первична драматургия, хорошая история.

В национальном конкурсе приз «За лучший игровой фильм» получила Юлия Шатун с картиной «Завтра». Свою дебютную работу она сняла за несколько дней «на коленках», при помощи друга–оператора Никиты Александрова. В главных ролях занята вся семья — мама, папа и брат. Приза Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» удостоен народный артист Кыргызстана Актан Арым Кубат, режиссер–постановщик конкурсного фильма «Кентавр».

Виктория ПОПОВА.

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Беларусь