Всемирный банк: «Арабская весна» нанесла ущерб в $900 млрд

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Вооруженные конфликты в арабских странах привели к значительному финансовому ущербу, который во Всемирном банке оценили в $900 млрд. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на арабские СМИ.

Отмечается, что ряд государств региона оказался на грани экономического краха.

Так, по словам первого помощника главы ВБ Махмуда Мухиддина, ущерб арабскому миру от конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене в 2010-2018 годах достиг $900 млрд.

При этом он отметил, что в арабских странах 60% ВВП приходится на 10% населения, по сравнению с 45% в европейских государствах.

Напомним, в 2016 году в ООН оценили потери от «арабской весны» в 614 миллиардов долларов.

korrespondent.net