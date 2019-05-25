Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

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Украина с точки зрения ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран региона и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Об этом говорится в специальном докладе на сайте Всемирного банка.

«Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран», — указано в документе.

Отмечается, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. В кризисные годы экономика республики сократилась на 16%. В 2016-2017 годах рост в стране, по их данным, возобновился до уровня 2,4%, а в 2018 году — уже до 3,3%. При этом ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году. Таким образом, при существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши.

По мнению экспертов, развитию украинской экономики мешают «незавершенные реформы», низкая производительность, чрезмерная зависимость от экспорта товаров, слабые институты, недостаток прямых иностранных инвестиций и интеграции в глобальную экономику. Одним из ключевых препятствий для привлечения инвестиций является нарушение принципов свободной конкуренции. Зависимость от экспорта сырья препятствует реструктуризации и экономики и увеличению экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Эксперты банка считают, что Украине необходимо добиться увеличения производительности и инвестиций, для чего власти должны уменьшить роль государства в экономике, содействовать прямым иностранным капиталовложениям и проводить стабильную макроэкономическую политику.

По словам директора банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен, для экономического роста Киев должен отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, продолжить шаги по разделению «Нафтогаза» и газовой сферы, а также принять меры по борьбе с коррупцией и ускорению судебной реформы.

NEWSru.com