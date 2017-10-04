Всеобщая декларация имущества – нужна ли еще одна головная боль?

Возможно, вы один из тех, кто ежегодно полдня проводит в очереди в ожидании, когда с помощью консультанта по налогам сможете подать декларацию о налоге на прибыль жителей.

Может быть, вы декларируете ее сам, но после звонка вы полчаса слушаете мелодии саксофона, пока освободится консультант по налогам и объяснит запутанные положения закона, с которыми вы сталкиваетесь, пытаясь представить декларацию? Возможно, в случае неисправности системы вы беспокоитесь, что не подав декларацию своевременно, у вас появятся дополнительные заботы? А может быть, как и более 150 тысяч жителей Литвы, вы не представили декларацию, потому что не успели, забыли или не знаете, что это обязательно надо сделать.

Власть готовит неожиданность: в Сейме пробивает путь предложение узаконить всеобщее декларирование имущества. Каждый год мы должны будем декларировать незарегистрированное недвижимое имущество, стройки, средства, имеющиеся не в банках Литвы и других кредитных учреждениях, а также одолженные, взятые взаймы средства, ценные бумаги, если их общая сумма превышает 1500 евро, и произведения искусства, драгоценные камни, ювелирные изделия, цена которых превышает 1500 евро.

Если у администратора налогов возникнут сомнения, то вам придется обосновать источники декларированного имущества. Если вы забудете представить декларацию или не правильно заполните в ней данные, то вам придется ответить в административном или уголовном порядке. Ошибиться можно легко, потому что не каждый человек знает стоимость картины, украсившей стену комнаты десять лет назад.

Власть требует все больше информации о жителях. С прошлого года граждане обязаны декларировать подарки или займы, полученные наличными деньгами за последние тринадцать лет. Банки, регистры, нотариусы и работодатели уже предоставляют администраторам налогов информацию об оборотах или остатках счетов граждан. Большая часть жителей страны декларировала свое имущество еще в 2003 г., во время одноразового декларирования имущества населения. Значит, у власти есть более чем достаточно информации об имуществе граждан.

Политики, государственные служащие и лица, занимающие руководящие должности, такое имущество декларируют ежегодно. Но, кажется, что на этом не хотят остановиться. Властям невдомек, что пожилые люди, которые приобрели за прошедшие 50 лет икону или комплект серебряных ложек, весной с тревогой на душе будут толкаться в очередях, чтобы предоставить информацию. Видимо, не верят, что они смогут это успешно сделать по Интернету.

Самая большая ирония заключается в том, что очень трудно поверить власти, которая свое имущество не подсчитывает уже более 20 лет. Государственный контроль обратил внимание на то, что государство не знает точно, сколько у него имеется долгосрочного имущества. Часть имущества (дороги, земля, леса) не включена в финансовые отчеты. А треть стоимости свободной земли государства даже не зарегистрирована в отчете.

Сейчас предлагается потребовать, чтобы люди декларировали имеющиеся у них произведения искусства, хотя еще не закончена оценка музейных ценностей, принадлежащих самому государству. На учете в государственных музеях зарегистрировано 2,8 миллиона музейных ценностей не в подлинной стоимости, а в символической стоимости в 1 евро. С 2010 г. произведена оценка только 17% неоцененных музейных ценностей.

Не наведя порядка в своем огороде, власть начинает воспитывать налогоплательщиков. Борьба с незаконным обогащением и коррупцией требует средств, времени, а главное – усилий и компетенции. Дабы не заниматься этим, проще заставить всех декларировать имеющееся имущество, а в случае возникновения подозрений придется долго доказывать, что ты не слон. К сожалению, эффекта мы здесь не дождемся, а бед и проблем возникнет немало.

Ева ВАЛЕШКАЙТЕ, аналитик Литовского института свободного рынка

Метки: N40 (1180) 5 октября, декларация имущества, Ева ВАЛЕШКАЙТЕ