Вскоре выяснится, какую часть хорватского ТСПГ получит в управление Klaipedos nafta

Уже нынешним летом должно выясниться, станет ли планирующий международное развитие оператор литовского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta совладельцем хорватского ТСПГ. Процесс переговоров ни одна из сторон пока не комментирует, однако, по данным BNS, клайпедское предприятие претендует примерно на четверть акций LNG Croatia.

Компания Klaipedos nafta намерена инвестировать в планирующийся к строительству на острове Крк совместно с частной испанской компанией газовой инфраструктуры Enagas и люксембургским инвестфондом Marguerite ТСПГ – в феврале нынешнего года это официально подтвердил хорватский премьер Андрей Пленкович. Помимо международного консорциума, дольщиком терминала будет и хорватское правительство.

По данным BNS, договор об инвестициях в ТСПГ намечается подписать летом этого года. По информации источников, все 4 дольщика могут получить в управление по 25% акций.

Новый глава Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс не комментирует ни ход переговоров, ни возможную часть компании в проекте. Однако он подтвердил BNS, что в ближайшее время должно выясниться, станет ли компания совладельцем терминала.

Реализующая проект терминала компания LNG Croatia подтвердила BNS, что возможные партнеры по проекту уже выбраны, однако из-за обязательств конфиденциальности она пока не комментирует процесс. Отказывается предоставить комментарии и литовское Министерство энергетики.

Представители LNG Croatia указали BNS, что объявить конкурс на покупку судна-газохранилища планируется в третьем квартале этого года, а в первом квартале 2018 года намечается принять окончательное решение по инвестициям. Однако это, по мнению предприятия, не означает, что проект запаздывает, напротив – он продвигается в ускоренном темпе.

LNG Croatia надеется, что окончательное решение по инвестициям будет принято в первом квартале следующего года, а первые поставки газа с терминала намечается осуществить в отопительный сезон 2019-2020 годов”, – утверждает компания в присланном BNS комментарии.

ТСПГ в Хорватии годовой мощностью примерно 3,5 млрд. кубометров Еврокомиссия (ЕК) считает стратегическим проектом Евросоюза в области энергетики. В феврале этого года ЕК выделила на него 101,4 млн. евро финансовой помощи – это составляет 28% всей стоимости проекта, достигающей 360 млн. евро, включая строительство терминала и судна-газохранилища.

Компания Klaipedos nafta построила ТСПГ стоимостью примерно 135 млн. евро (без учета стоимости аренды судна) и годовой мощностью 4 млрд. кубометров примерно за полтора года. Судно-газохранилище Independence за необнародованную сумму по заказу норвежской Hoegh LNG построила южнокорейская судоверфь Hyundai Heavy Industries.

BNS

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