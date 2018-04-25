Вспоминая трагические январские события

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«13-ое января означает тяжело отвоеванную независимость и необходимость быть едиными, чтобы удалось ее сохранить», — сказала президент Литвы Даля Грибаускайте во время празднования в Литве 28-ой годовщины дня защитников Свободы.

По случаю 13-го января в воскресенье руководство страны на Антакальнисском кладбище почтило память жертв этого дня, парламентарии и представители правительства встретились с близкими погибших и пострадавшими.

Ночью 13 января 1991 г. у Телевизионной башни, здания Литовского комитета радио и телевидения погибли Лорета Асанавичюте, Виргиниюс Друскис, Дарюс Гярбутавичюс, Роландас Янкаускас, Римантас Юкнявичюс, Альвидас Канапинскас, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Витаутас Концявичюс, Видас Мацюлявичюс, Титас Масюлис, Альвидас Матулка, Аполинарас Юозас Повилайтис, Игнас Шимуленис, Витаутас Вайткус. Были ранены более тысячи безоружных людей.

В воскресенье, во время празднования Дня защитников свободы Литвы, семерым бывшим партизанам, боровшихся против Советской оккупации, в Сейме Литвы была вручена премия Свободы. Премию вручили оставшимся в живых партизанам Йонасу Чепонису, Йонасу Кадженису, Юозасу Якавонису, Брониславасу Юоспайтису, Витаутасу Бальсису, Йонасу Абукаускасу, Юозасу Моцюсу. 7 человек были избраны символами всего единения в борьбе за свободу. Они боролись в различных округах, в разных местах Литвы. Председатель комиссии премии Свободы Радвиле Моркунайте-Микуленене, рассказывая об историях партизан, отметила, что их схватили, сослали и держали в советских лагерях на протяжении нескольких десятков лет.

Во время празднования Дня защитников Свободы Литвы бывший президент Валдас Адамкус сказал, что с надеждой смотрит в будущее, но, по его мнению, следует смелее выступать против имеющегося в государстве неблагополучия. «Я считаю, что иногда мы должны смелее, тверже выступать против всех неблагополучий, которые возникают в нашей жизни, и занимать такую позицию, которая была бы образцом для нашего подрастающего поколения, поскольку я возлагаю надежду на это поколение», – в воскресенье после торжественного празднования в Сейме журналистам сказал Валдас Адамкус.

Перед лицом геополитических, культурных, демографических вызовов в Европе, основной задачей Литвы должно быть усиление стойкости народа, сказал Витаутас Ландсбергис. Первый руководитель Литвы после восстановления ее независимости в своей речи во время празднования Дня защитников Свободы в минувшую субботу подчеркнул, что Европа «скатывается в культурном, духовном, не только демографическом смысле». «Европейцы не хотят жить, они не хотят иметь детей, они не хотят, чтобы развивалась их цивилизация. Странные люди. Катятся к упадку. Это ждет и нас – может быть, не меня, я успею избежать. Но через несколько десятилетий может наступить такой кризис, который сейчас лишь ощущается: большие массы мигрантов и еще потепление климата, что в свою очередь побудит миллионы людей бежать. Не только с юга, не только из Африки, но и с Севера», – предупредил профессор.

«Нам следовало бы подумать о задаче для нас: усилить стойкость литовского народа на своей земле. Наша основная сила, и защита, и возможность сдать этот приближающийся экзамен – это лишь братство, поддержка друг друга», – говорил он в своей речи. Он не скупился на критику в адрес большинства членов Сейма, которые, по его словам, «прямо хмелеют от своего могущества и удовольствия от разбивания голов». Он критиковал инициированные в Сейме поправки по поводу запрещенной информации, предусмотренные в которых формулировки могут преградить путь критике власти.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ