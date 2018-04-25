Вспышка Эболы в ДРК – вторая в истории по масштабам

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За последние полгода – с того момента, когда было объявлено о вспышке Эболы в Демократической Республике Конго – уже 740 человек заразились этим опасным заболеванием, более 460 из них скончались. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) подчеркивают, что 30 процентов заразившихся – дети, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ООН.

ЮНИСЕФ – в сотрудничестве с правительством ДРК – сейчас активно расширяет свои операции по оказанию медицинской помощи больным, а также предотвращению дальнейшего распространения вируса.

«Нам удалось взять заболевание под контроль в Мангине, Бени и Команде, однако в Бутембо – из-за постоянных перемещений населения и отсутствия профилактических мер – вирус продолжает распространяться, – говорит Жанфранко Ротильяно, представитель ООН в ДРК. – Мы расширяем свои операции и отправляем дополнительные бригады медперсонала в Бутембо и Катву, на которые в последние недели приходится 65 процентов новых случаев Эболы».

Нынешняя вспышка Эболы – 10-я и самая масштабная в ДРК. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эболы в истории – после вспышки 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.

Сотрудники ЮНИСЕФ активно работают с местным населением, в том числе – со школьниками, распространяя информацию об Эболе, объясняя, насколько опасно это заболевание и как можно защитить себя от заражения.

По данным СМИ, жители ДРК мало что знают о болезни и ее распространении и не подозревают о том, какую опасность она представляет.