Встреча с режиссером культовой «Ликвидации» Сергеем Урсуляком

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В Вильнюс по приглашению медиаклуба «Формат-А3» приедет автор полюбившихся миллионам телезрителей многосерийных фильмов «Ликвидация», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон» и «Ненастье», известный российский режиссер, сценарист и актер Сергей Урсуляк. 17 декабря он примет участие в публичной встрече на тему «Вечные ценности в современном кинематографе».

«Люди не воспринимают чужую боль как свою. Наше общество дичает. Единственное, что я могу в этой ситуации сделать, — попытаться снять фильм, который хотя бы кому-то, той небольшой массе людей, которые будут его смотреть, даст импульс к другому взгляду. Может быть, это наивно, но я не знаю другого способа влияния на общество…» — о своей гражданской позиции говорит гость клуба.

Сергея Урсуляка знают в основном как создателя легендарной «Ликвидации», хотя до этого он снял несколько художественных фильмов, получивших премии на разных фестивалях. Отмечен был его режиссерский дебют — «Русский регтайм», за ним последовали «Летние люди» по пьесе М. Горького «Дачники», «Сочинение ко Дню победы» о трех фронтовых друзьях, которых блистательно сыграли Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов и Михаил Ульянов, «Неудача Пуаро» с Константином Райкиным в главной роли и «Долгое прощание» по повести Юрия Трифонова.

Но после «Ликвидации», столь любимой телезрителями, он стал «сериальным» режиссером. Сам Урсуляк говорит, что переход из кино в сериалы ничего не поменял в его манере съемки. Он так же долго репетирует и снимает на пленку. После сериала «Исаев» — о молодости знаменитого Штирлица — он экранизировал роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», затем последовала экранизация народного русского романа-эпопеи «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Недавно на канале «Россия» состоялась премьера сериала «Ненастье», который Урсуляк снял по одноименному роману Алексея Иванова. Фильм возвращает зрителей в лихие девяностые.

В сериале «Исаев» роль ювелира Маршана сыграл известный литовский актер Владас Багдонас.

Сергей Урсуляк родился в 1958 г. В 1979 г. окончил актерское отделение театрального училища имени Б. Щукина (мастерская Евгения Симонова), а в 1993 г. — Высшие курсы режиссеров и сценаристов (мастерская Владимира Мотыля). По окончании Щукинского училища больше десяти лет играл на сцене театра «Сатирикон».

В 1995-1996 г.г. работал режиссером телевизионного развлекательного шоу «Дог-шоу. Я и моя собака».

В 1999-2000 г.г. выступил как режиссер документального цикла «Новейшая история».

С 2002 по 2005 г.г. был автором и ведущим телепрограммы об актерах «Пестрая лента».

Обладатель многочисленных наград, среди которых два приза «Кинотавра», три «Золотых орла», две «Ники», «ТЭФИ», «Золотой овен» и другие.

В 2016 г. Сергей Урсуляк удостоен государственной награды за вклад в развитие российского киноискусства.

Встреча с Сергеем Урсуляком состоится 17 декабря (понедельник) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду,14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18-00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.

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