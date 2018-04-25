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В столице уже в 18-й раз проходит акция «Встреча за чашкой кофе», во время которой кафе и рестораны Вильнюса приглашают людей почтенного возраста бесплатно угоститься кофе или чаем.

В этом году к инициированной самоуправлением акции присоединились 85 столичных кафе, ресторанов, отелей, булочных, которые до 6 января следующего года по выходным будут приглашать пожилых людей на чашечку бесплатного кофе или чая.

Выступая на презентации акции перед собравшимися пенсионерами из Университета третьего поколения Медарда Чобота, Союза пенсионеров Литвы «Бочяй», другими вильнюсцами почтенного возраста, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отметил, что «к акции ежегодно присоединяется все больше кафе. Бизнес в Литве становится все более социально ответственным». Чашка кофе является своеобразным символом, сигналом к общению, к встречам. Благодаря этой акции горожане почтенного возраста имеют возможность по выходным вернуться в активную городскую жизнь, встретиться со своими друзьями в вильнюсских кафе и ресторанах.

Большинство ресторанов и кафе ждут людей почтенного возраста по воcкресеньям, некоторые заведения общественного питания приглашают в пятницу или субботу. Желающие угоститься бесплатным кофе или чаем должны предъявить удостоверение пенсионера.

Полный список кафе и ресторанов участников акции публикуется на нашем сайте.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt