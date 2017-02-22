Встречаем Масленицу. Вкусная коллекция

Этот древний славянский обряд пришел к нам из языческой культуры. Древние верили, что молодой весне сложно одолеть старую жестокую зиму, и устраивали веселые гулянья, чтобы помочь ей.

Согласно поверью, если в эту неделю хорошенько не отвести душу, то потом придется хлебнуть горя.

В этом году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля.

Блины творожные на молоке

Творог мягкий 1,8% – 160 г, молоко – 200 мл, мука пшеничная – 120 г, сахар – 1 ст. ложка, яйцо куриное – 2 шт., соль – щепотка, масло растительное – 1-2 ст. ложки.

Яйца взбиваем с сахаром и щепоткой соли, добавляем просеянную муку, перемешиваем, вливаем молоко, взбиваем все до однородности и добавляем творог. Еще раз все взбиваем, для этого также можно использовать погружной блендер, тогда не останется крупинок творога, или тщательно перемешиваем (не страшно, если крупинки не разобьются полностью).

Творожное тесто для блинов готово. Далее делаем все, как обычно. Сковороду хорошо прогреваем, смазываем ее каплей растительного масла, вливаем часть теста, распределяя его по всей поверхности сковороды. Обжариваем блин с обеих сторон до готовности. То же самое проделываем с оставшимся тестом. Готовые блинчики складываем стопочкой на тарелку.

Подаем горячими, посыпав сахарной пудрой. Можно полить медом, вареньем или сметаной.

Тонкие блинчики на кефире

Кефир 2,5% – 250 мл, вода – 250 мл, яйцо куриное – 2 шт., мука пшеничная – 1 стакан (объемом 250 мл), сахар – 1 ст. ложка, соль – щепотка, сода – ¼ ч. ложки, масло растительное – 1-2 ст. ложки.

Для того, чтобы ингредиенты легче соединялись, они желательно должны быть одинаковой комнатной температуры, поэтому их лучше вынуть из холодильника заранее. Яйца разбиваем в глубокую миску, взбиваем их с помощью миксера или венчика с сахаром.

Бросаем щепотку соли, продолжая взбивать, вливаем кефир и добавляем соду, снова взбиваем. Затем всыпаем просеянную муку, размешиваем, пока не разобьются все комочки.

Воду доводим до кипения, одновременно взбивая тесто, вводим в него крутой кипяток. Тщательно перемешиваем.

Сковороду хорошенько прогреваем, с помощью кондитерской кисти или половинкой лука (картошки) смазываем ее каплей растительного масла, вливаем порцию теста, распределяя ее по всему донышку сковороды, и обжариваем блин с обеих сторон до готовности, как обычно.

Блинчики с изюмом и ананасом

Блинчики – 4 шт. (170 г), творог 1,8% мягкий – 150 г, ананас консервированный – 65 г, сметана 10% – 100 мл, сахар – 10 г (или по вкусу), сахарная пудра – 10 г (по вкусу).

Приготовим начинку. Для этого смешиваем творог (если творог суховат, можно добавить в него немного сметаны), размоченный, тщательно промытый и отжатый изюм, порезанный небольшими кусочками ананас и немного сахара (по вкусу). Тщательно перемешиваем и выкладываем на край блинчика, сворачиваем.

В сметану добавляем половину сахарной пудры, перемешиваем. На дно формы для выпекания выкладываем часть сметаны, на сметану укладываем фаршированные блины, сверху смазываем остатками сметаны и посыпаем сахарной пудрой. Ставим форму в заранее разогретую до 180-200ºС духовку на 15-20 минут.

При подаче блинчики можно полить джемом или вареньем.

Блинчики, фаршированные курицей и овощами

Блинчики – 5-6 шт., куриная грудка запеченная – 150 г, перец болгарский – 120 г, лук красный – 40 г, капуста свежая белокочанная (либо листья салата) – 60 г, чеснок – 2 зубчика, свежая зелень, соль, специи, перец – по вкусу.

Для начала приготовим овощной салат. Овощи и зелень промываем, обсушиваем. У болгарского перца удаляем семена и плодоножку, лук и чеснок чистим. Чеснок натираем на терке, смешиваем со сметаной, остальные овощи нарезаем соломкой, зелень мелко шинкуем. Добавляем соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваем. Куриную грудку, заранее запеченную со специями по любимому рецепту (без лишнего жира), нарезаем ломтиками. На край блина в ряд выкладываем кусочки курицы, затем овощной салат и аккуратно сворачиваем в ролл с загнутыми краями. Каждый ролл подсушиваем на сухой сковороде либо слегка смазанной растительным маслом.

Подаем как в горячем виде, так и в холодном.

Блинные роллы с рыбой и огурцом

Блинчики – 5 шт., семга (форель, лосось…) слабосоленая – 150 г, огурец свежий – 1 шт., сыр сливочный – 80 г, зелень, соль – по вкусу.

Огурец и зелень промываем и обсушиваем. Огурец нарезаем тонкой соломкой, сыр и рыбу полосками. На край блина выкладываем полоской сливочный сыр, рядом рыбу и соломку огурца. Аккуратно сворачиваем блин с начинкой в ролл и подсушиваем на сухой антипригарной сковороде (так блин не будет разворачиваться), по желанию сковороду можно смазать каплей растительного масла.

Каждый ролл нарезаем на порционные кусочки, красиво раскладываем на сервировочной тарелке и посыпаем измельченной свежей зеленью.

Блинчики с творожной начинкой

Блинчики – 6 шт., творог мягкий 1,8% – 250-300 г, яблоко – 2 шт., вишня сушеная (или свежая – 200 г) – 70 г, корица – 1 ч. ложка, мед – 30 мл (по вкусу), ванилин.

Творог смешиваем с 2/3 ч. меда и ванилином, как следует перемешиваем. Выкладываем порцию творожной начинки на край блина, сворачиваем на 1/3. Яблоко моем, чистим, разрезаем на четыре части и удаляем сердцевинку. Натираем его на крупной терке, смешиваем с корицей и оставшимся медом, перемешиваем. Выкладываем на блин, снова сворачиваем на 1/3. Вишню заливаем горячим кипятком минут на 10, промываем, отжимаем воду, выкладываем на блин и заворачиваем. Если вишня свежая, удаляем из нее косточки и немного присыпаем сахаром или поливаем медом. Обжариваем каждый блинчик на сухой сковороде (или слегка смазываем ее растительным маслом) с каждой стороны по минуте.

При подаче можно полить сметаной, шоколадом, карамелью или тем, чем больше нравится.

Блинчики с курицей и грибами

Блинчики – 4 шт., отварная куриная грудка – 100 г, шампиньоны свежие – 200 г, сыр нежирный – 50 г, чеснок – 1 зубчик, лук репчатый – 1 шт., оливковое масло – 1 ч. ложка, сметана 10% – 4 ст. ложки, соль, перец, специи, зелень – по вкусу.

Приготовим начинку. Для этого шампиньоны промываем, просушиваем, нарезаем средними ломтиками, обжариваем на сухой сковороде до испарения влаги. Добавляем к грибам кусочки отварной курицы и мелко нарезанный чеснок. Слегка обжариваем все вместе без добавления масла. Перекладываем грибы с курицей в отдельную миску.

Теперь сковороду смазываем чайной ложкой оливкового масла и обжариваем в ней нашинкованный репчатый лук до золотистого цвета. Отправляем лук к курице с грибами. Зелень промываем и обсушиваем, мелко шинкуем, смешиваем с начинкой, солим-перчим по вкусу. На край блинчика выкладываем начинку и сворачиваем его конвертиком. Проделываем то же самое с остальными блинами. Выкладываем блины в форму для выпекания, смазываем сметаной, если требуется, подсаливаем, посыпаем натертым сыром и запекаем при 180-200 ºС в течение 15 минут. Готовое блюдо украшаем свежей зеленью.

Ирина САВЧЕНКО

Метки: N8 (1148) 23 февраля, рецепты