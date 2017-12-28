Второй за год космический грузовик “Прогресс” затоплен в Тихом океане после полета к МКС

Космический грузовик “Прогресс МС-06” в четверг, 28 декабря, отстыковался от Международной космической станции (МКС), вошел в плотные слои атмосферы Земли и затонул в Тихом океане. Об этом сообщает “Интерфакс”со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).

“ТГК “Прогресс МС-06″ отстыковался от МКС в 04:03. Операция по отстыковке прошла штатно”, – сообщил собеседник агентства.

“Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции”, – заявил представитель ЦУП РИА “Новости”. Несгораемые фрагменты грузового корабля упали в несудоходном районе Тихого океана, уточнил источник.

Напомним, “Прогресс МС-06” находился в составе орбитальной станции с 16 июня 2017 года. Корабль доставил на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках и системы дозаправки, воду, сжатые газы.

Помимо этого, корабль доставил на МКС оборудование для научных комплексных экспериментов, включая наноспутники “Танюша-ЮГЗУ”, “Сфера-53”, ТНС-О 2, подготовленные специалистами ракетно-космической корпорации “Энергия” вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск). Аппараты запустили российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос 17 августа.

В июле 2017 года в Тихом океане был затоплен космический грузовик “Прогресс МС-05”. Он доставлял на МКС грузы в феврале.

В октябре к МКС пристыковался “Прогресс МС-07”.

Год назад – в декабре 2016 года – запуск к МКС грузовика “Прогресс МС-04” закончился аварией. По данным “Роскосмоса”, корабль был потерян на высоте 190 км над Тувой. Большинство его обломков сгорело в плотных слоях атмосферы. Остальные упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл. В результате происшествия никто не пострадал.

NEWSru.com

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