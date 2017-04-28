ВВП Литвы в первом квартале вырос на 4,1%

Валовой внутренний продукт Литвы в первом квартале, по сравнению с соответствующим периодом 2016-го, исключив влияние факторов сезонности и числа рабочих дней, вырос на 4,1% и в ценах того периода составил 9,169 млрд евро.

Наибольшее влияние на рост ВВП в первом квартале этого года оказали результаты работы предприятий промышленности, розничной и оптовой торговли, ремонта средств моторного транспорта и мотоциклов, предприятий транспорта и складирования, гостиничного сектора и общепита, сообщает Департамент статистики.

BNS

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