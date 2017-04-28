  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.28 Текущий номер: N17 (1157) 27 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

ВВП Литвы в первом квартале вырос на 4,1%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 28, 18:00   |   Комментариев: 0

Валовой внутренний продукт Литвы в первом квартале, по сравнению с соответствующим периодом 2016-го, исключив влияние факторов сезонности и числа рабочих дней, вырос на  4,1%  и в ценах того периода составил 9,169 млрд евро.

Наибольшее влияние на рост ВВП в первом квартале этого года оказали результаты работы предприятий промышленности, розничной и оптовой торговли, ремонта средств моторного транспорта и мотоциклов, предприятий транспорта и складирования, гостиничного сектора и общепита, сообщает Департамент статистики.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿