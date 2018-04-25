ВВП Литвы во втором квартале рос быстрее, чем в среднем по ЕС, сообщил Евростат

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Литовская экономика во втором квартале этого года по сравнению с таким же кварталом прошлого года росла быстрее, чем в среднем в 28-ми странах-членах ЕС, сообщил Евростат.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за год — во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2017 года — увеличился на 3,7%, а во всем ЕС — на 2,2%, показывают обнародованные во вторник предварительные данные Евростата

В Латвии годовой рост ВВП составил 4,2% и был одним из самых стремительных во всем ЕС. Эстония еще не привела свои данные Евростату.

BNS