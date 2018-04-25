ВВС Израиля атаковали более 100 объектов боевиков в ответ на обстрелы из сектора Газа

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С вечера среды до утра четверга, 8-9 августа, из Газы по израильской территории были выпущены не менее 80 ракет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Эти данные приводит портал NEWSru Israel : по оценкам редакции, ракет было около 100. «Хамас» заявляет о запуске 150 ракет.

Система ПРО «Железный купол» отреагировала на 25 запусков, перехватив 14 ракет, сообщают военные. При этом отмечается, что большинство ракет упали на незастроенной местности.

Несколько ракет попали в дома в Сдероте и в местном совете Хоф Ашкелон. Три человека на израильской территории получили ранения. Иностранная рабочая была тяжело ранена в районе Эшколь. Двое мужчин получили ранения средней тяжести и легкие в результате попадания ракеты в дом в Сдероте. Примерно десяти гражданам потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. У двух беременных женщин в Сдероте из-за пережитого шока начались преждевременные схватки.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля с вечера среды атаковали более 140 объектов террористической организации «Хамас» в секторе Газы в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Как сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике армейской пресс-службы, самолеты ВВС Израиля поразили более 100 стратегических военных целей «Хамас». Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, военные назвали штаб «Хамас» в Джебалии, включая десятки военных объектов; военный комплекс, включавший наступательный морской тоннель, расположение батальонов «Хамас», склады с оружием и боеприпасами.

По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого «Хамасом», в результате ударов ЦАХАЛа по сектору погибли три человека, еще 12 получили ранения. «Палестинский информационный центр» сообщает, что среди убитых беременная женщина и ее маленькая дочь. В связи с обстрелами на 9 августа приостановлена работа детских лагерей в районах, где есть угроза падения ракет. Временно прекращено движение поездов на участке Ашкелон-Сдерот.

Обмен ударами осложняет работу над долгосрочным мирным соглашением, которая идет при посредничестве Египта и ООН. По данным СМИ, на прошлой неделе они представили обеим сторонам конфликта проект документа, предполагающий на первом этапе прекращение палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа.

NEWSru.com