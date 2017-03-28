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ВВС Литвы должны перейти на западные вертолеты с 2022 года

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 27, 16:00   |   Комментариев: 5

ВВС Литвы должны перейти на новые западные вертолеты с 2022 года, постановил Совет по оборонным ресурсам (СОР), заседание которого состоялось на прошлой неделе.

Сейчас вертолетный парк ВВС Литвы составляют девять вертолетов – три французских Dauphin и шесть российских Mi-8T.

Реальность такова, что уже в 2019 году у ВВС не останется ни одного из шести пригодных для безопасных полетов вертолетов Mi-8T. Продолжая ремонт Mi-8T, который сейчас уже произведен наполовину, мы обеспечиваем преемственность поисково-спасательных операций, возможность транспортировки военного оборудования и хотя бы так решаем проблему в краткосрочной перспективе. Однако если говорить о долгосрочной перспективе, то наиболее оптимальный вариант – рассмотреть внедрение западной платформы поновее”, – сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Комментарий министр передала BNS его представитель Вита Раманаускайте.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (5)
  1. (213.174.99.130) USA пишет:
    2017 03 28 at 11:19

    Kogda u nih uze budut starie i ne remontnie,u nas poidut kak novie.

  2. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 28 at 10:46

    С растущим дефицитом бюджета можно не обращать внимания,главное свой личный бюджет растёт.

  3. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 28 at 10:45

    Наша дама блондинка в интервью”Der Spiegel”-“Мы жили при Российской оккупации,мы знаем,что этот сосед непредсказуем и в состоянии совершить нападение.Перед второй мировой войной у нас была большая армия,но когда Советский Союз тогда ввёл свои войска,мы не оказывали сопротивления.Этого не повторится.(…)
    Мы значительно повышаем наши расходы на оборону,только в Литве-на 30%.Хотя мы ещё на уровне 1,5% от ВВП,в 2018 году мы достигнем отметки в 2 процента.Мы модернизируем нашу армию,покупаем лучшее снаряжение,лучшее оружие”.Вот такие вот детские игры в песочнице.С растущим дефицитом бюджета…

  4. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 27 at 16:55

    потешные полки…генералы в песочнице …

  5. (83.220.239.122) йозас пишет:
    2017 03 27 at 16:30

    надо сказать чесно,что даже 50 вертолётов ввс литвы не смогут противостоять русской армии.лучше попросить у германии полной защиты и не портить деньги. пусть солдаты германии полностью живут в литве.






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