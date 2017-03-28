ВВС Литвы должны перейти на новые западные вертолеты с 2022 года, постановил Совет по оборонным ресурсам (СОР), заседание которого состоялось на прошлой неделе.
Сейчас вертолетный парк ВВС Литвы составляют девять вертолетов – три французских Dauphin и шесть российских Mi-8T.
Реальность такова, что уже в 2019 году у ВВС не останется ни одного из шести пригодных для безопасных полетов вертолетов Mi-8T. Продолжая ремонт Mi-8T, который сейчас уже произведен наполовину, мы обеспечиваем преемственность поисково-спасательных операций, возможность транспортировки военного оборудования и хотя бы так решаем проблему в краткосрочной перспективе. Однако если говорить о долгосрочной перспективе, то наиболее оптимальный вариант – рассмотреть внедрение западной платформы поновее”, – сказал министр обороны Раймундас Кароблис.
Комментарий министр передала BNS его представитель Вита Раманаускайте.
Метки: Литва
Kogda u nih uze budut starie i ne remontnie,u nas poidut kak novie.
С растущим дефицитом бюджета можно не обращать внимания,главное свой личный бюджет растёт.
Наша дама блондинка в интервью”Der Spiegel”-“Мы жили при Российской оккупации,мы знаем,что этот сосед непредсказуем и в состоянии совершить нападение.Перед второй мировой войной у нас была большая армия,но когда Советский Союз тогда ввёл свои войска,мы не оказывали сопротивления.Этого не повторится.(…)
Мы значительно повышаем наши расходы на оборону,только в Литве-на 30%.Хотя мы ещё на уровне 1,5% от ВВП,в 2018 году мы достигнем отметки в 2 процента.Мы модернизируем нашу армию,покупаем лучшее снаряжение,лучшее оружие”.Вот такие вот детские игры в песочнице.С растущим дефицитом бюджета…
потешные полки…генералы в песочнице …
надо сказать чесно,что даже 50 вертолётов ввс литвы не смогут противостоять русской армии.лучше попросить у германии полной защиты и не портить деньги. пусть солдаты германии полностью живут в литве.