ВВС Литвы должны перейти на западные вертолеты с 2022 года

ВВС Литвы должны перейти на новые западные вертолеты с 2022 года, постановил Совет по оборонным ресурсам (СОР), заседание которого состоялось на прошлой неделе.

Сейчас вертолетный парк ВВС Литвы составляют девять вертолетов – три французских Dauphin и шесть российских Mi-8T.

Реальность такова, что уже в 2019 году у ВВС не останется ни одного из шести пригодных для безопасных полетов вертолетов Mi-8T. Продолжая ремонт Mi-8T, который сейчас уже произведен наполовину, мы обеспечиваем преемственность поисково-спасательных операций, возможность транспортировки военного оборудования и хотя бы так решаем проблему в краткосрочной перспективе. Однако если говорить о долгосрочной перспективе, то наиболее оптимальный вариант – рассмотреть внедрение западной платформы поновее”, – сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Комментарий министр передала BNS его представитель Вита Раманаускайте.

BNS

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