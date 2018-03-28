Вы болели? Не забудьте обратиться за выплатой

Работающим жителям, которых зимой грипп и простудные заболевания уложили в больничную палату, полагается выплата по болезни – компенсация зарплаты, которую они потеряли по болезни. Однако получить выплату спешат не все. По данным «Содры», каждый десятый застрахованный человек после болезни не подает прошения о получении такой выплаты.

«Понимаем, что, может быть, не все помнят, что при желании получить выплату по болезни нужно подать прошение, поэтому в последние годы мы внесли инициативу об упрощении этого процесса.

Отныне человек для получения выплаты по болезни может подать прошение один раз навсегда и в случае заболевания его подавать уже не понадобится. Прошение нам нужно для того, чтобы мы точно знали, на какой счет надо переводить деньги. Кроме того, встречаются случаи, когда человек в силу той или иной причины не хочет получать выплату, поэтому мы назначаем ее только если подано прошение», – говорит Эвалдас Микутис – заведующий отделом обслуживания клиентов «Содры».

По данным «Содры», за последние 12 месяцев было зафиксировано 37 тысяч случаев неработоспособности сроком более двух дней и за которые в «Содру» не поступило прошений о выделении выплат по болезни.

Часть заболевших или ухаживающих за детьми не обратилась в «Содру», потому что знала, что выплата им не положена, потому что они не имеют нужного стажа для получения выплаты по болезни. Несмотря на это, мы призываем их подать бессрочное прошение о получении выплаты по болезни, чтобы не надо было это делать в будущем.

«Сейчас, когда прошение можно подать один раз на все время, мы надеемся, что многие поспешат сделать это. Вообще, советуем подать такое прошение не ожидая болезни. Просто позаботьтесь сейчас, чтобы не надо было ломать голову в будущем», – поясняет Микутис.

Такие прошения уже подала почти половина из 1,4 млн застрахованных. Многие из них сделали это даже не выходя из дома, а присоединившись к личному кабинету «Содры» на сайте gyventojai.sodra.lt. Сделать это можно и придя в отдел обслуживания «Содры».

По данным «Содры», этой зимой с начала декабря до конца февраля выдано 962 тысячи справок о нетрудоспособности – это несколько меньше, чем прошлой зимой. По сравнению с тем же периодом год назад, было выдано 996 тысяч справок о нетрудоспособности.

Однако этой зимой эпидемия простудных заболеваний и гриппа разбушевалась в феврале, когда каждую неделю фиксировалось по 40 тысяч и более случаев заболевания, а в прошлом году болезней было больше в январе.

В прошлом декабре и в этом январе выплаты по болезни всего получили почти 150 тысяч жителей, им за эти два месяца выплачено почти 50 млн евро. Средняя выплата за один день составляет 25,7 евро. Вообще, как число получателей выплат, так и размер самих выплат последовательно растут с каждым годом.

Число получателей выплат обычно растет с октября по март. В это время их число колеблется от 70 до 100 тысяч в месяц, в то время как в летние месяцы не достигает и 50 тысяч.

«Во время сезона болезней мы всегда получаем больше вопросов клиентов, которые интересуются, как можно получить выплату по болезни и полагается ли им она. На самом деле, встречаются случаи, когда выплаты людям полагаются, но они их не получили, потому что не подали прошения.

Нередко бывает, когда после подачи бессрочного прошения люди получают выплату не только по болезни нынешней зимой, но и деньги за предыдущие периоды нетрудоспособности в течение последних лет», – говорит Эвалдас Микутис – заведующий отделом обслуживания клиентов «Содры».

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, Компенсация, Содра