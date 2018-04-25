 Театр одесского разлива представляет :«Вы меня улыбнули…»

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Лирическая комедия по рассказам одессита Александра Бирштейна.

В роли Соломона Герцена — заслуженный артист Украины Виталий Бондарев.

Токи ша! Никуда на поезд спешить не надо! Одесса придет к Вам сама: если Вы посетите старое фотоателье Соломона Герцена, то он расскажет Вам за жизнь и за Одессу в лирической комедии «ВЫ МЕНЯ УЛЫБНУЛИ» по рассказам коренного одессита Сашки Бирштейна. Мнение на постановку сделала Галина Панибратец.

Мы таки ждем Вас!

Билеты — там же, в кассе. Та к тому ж по телефонам:

Токи ради Бога, не опаздывайте! И будьте нам здоровы!!!

И еще, Соломон таки пожелает вам, как истинный одессит с ироничностью и общительностью:

«Желаю, шоби вам улыбалась удача, но с вас не ржала. Шоби ви хорошо хотели и ваши мечты несбывались над другими. Пусть вам никто не мешает шикарно жить, не расчесывает вам нерви. Шоб я так жил, как я вам это желаю!…»

Спектакль состоится в театре МИ (ул. Траку 9/1, дворец Францисканцев, Вильнюс) 21 ноября в 19 час.

Билеты можно приобрести на www.tiketa. lt