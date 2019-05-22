Выборы-2019: на финишной прямой

🔊 Воспроизвести

Главная избирательная комиссия (ГИК) утвердила окончательные списки избирателей на выборах в Европарламент (ЕП) и на втором туре выборов руководителя Литвы.

В них внесены 2 млн 487 тыс. 745 избирателей. Для голосования за границей зарегистрировались 60 тыс. 966 избирателей, также 267 избирателей будут голосовать на судах.

В списках на предстоящих в воскресенье выборах на 15 тыс. избирателей больше, чем в первом туре президентских выборов.

Количество избирателей выросло за счет увеличения на 10 тыс. количества литовцев, которые будут голосовать за границей, а также потому, что некоторым избирателям между первым и вторым туром выборов исполнилось 18 лет.

Также на выборах в ЕП могут голосовать декларировавшие постоянное проживание в Литве граждане других стран ЕС. Их 205 человек.

2505 граждан Литвы выразили желание голосовать в других странах ЕС на выборах в ЕП, они смогут голосовать и на президентских выборах.

За 11 мандатов от Литвы в ЕП сразятся десять партий, пять общественных комитетов и одна коалиция. Всего в республике баллотируется 301 кандидат.

Одновременно с выборами в Европарламент состоится второй тур президентских выборов. За главный пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа, каждый из которых в первом туре получил более 30% голосов.

Один из них сменит Далю Грибаускайте, руководящую страной с 2009 года.

В день выборов, в воскресенье, избирательные участки будут открыты с 7 до 20 часов. Досрочное голосование в самоуправлениях началось в понедельник и продлится до пятницы, ежедневно с 8 до 20 часов.

Президент Даля Грибаускайте считает, что Литве повезло, поскольку во второй тур президентских выборов прошли достойные кандидаты.

«Нам всем в Литве повезло, что во втором туре участвуют кандидаты, достойные быть во втором туре. Люди действительно смогут выбрать того, кто им больше всего нравится и по сердцу», – заявила Д. Грибаускайте, голосовавшая досрочно в Вильнюсской мэрии.

Она отметила, что граждане Литвы ждут от президентских выборов стабильности, мира и благополучия.

«Всю эту огромную ответственность должен будет принять новый президент», – сказала глава государства.

Она также выразила свою избирательскую волю на выборах в Европарламент (ЕП) и отметила, что будущих европарламентариев ждет ответственная работа по представлению интересов Литвы в Евросоюзе.

«Я очень надеюсь, что наши люди постараются выбрать тех, кто работает, а не тех, кто только сидит и радуется хорошей зарплате», – сказала президент.

Обобщая два своих срока полномочий, Д. Грибаускайте отметила, что работать руководителем страны было большим вызовом.

«Я действительно счастлива, что люди мне доверяли в течение всех десяти лет», – сказала она.

По ее словам, работать было интересно, поскольку государство менялось, были и неожиданности, а двух сроков полномочий в демократическом государстве достаточно.

«Учиться приходилось каждый день, ситуация каждый день была иной», – сказала Д. Грибаускайте.

Второй срок ее президентских полномочий завершится в июле.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ