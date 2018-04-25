Выборы президента Македонии пройдут 21 апреля

🔊 Воспроизвести

Спикер парламента Македонии Талат Джафери объявил, что президентские выборы в стране состоятся 21 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мандат действующего президента Македонии Гёрге Иванова истекает в мае. Этот пост нынешний глава республики занимает с 2009 года, одержав победу на президентских выборах как кандидат от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ).

На второй срок Иванов был избран в 2014 году.

belta.by