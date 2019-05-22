Выборы в Европейский Парламент.Кандидаты и их списки

|
№
списка
|Список
|№ кандидата в списке
|Имя
|
Фамилия
|1
|Visuomeninis rinkimų komitetas „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“
|1
|ROLANDAS
|PAKSAS
|2
|RIMAS
|ANDRIKIS
|3
|VIDMANTAS
|STANIULIS
|Общественный избирательный комитет „Движение Президента Роландаса Паксаса“
|4
|ALGIMANTAS
|RAŠČIUS
|5
|ROMAS
|JANKAUSKAS
|6
|DOBILAS
|SINKEVIČIUS
|7
|NINA
|ŠESTERNIKOVA
|8
|JŪRATĖ
|ŠIVICKIENĖ
|9
|RIMANTAS
|KEKYS
|10
|LINA
|BAKANAITĖ
|2
|Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
|1
|BRONIS
|ROPĖ
|2
|RAIMONDAS ŠARŪNAS
|MARČIULIONIS
|3
|LINAS
|KONTRIMAS
|4
|LAIMA
|MOGENIENĖ
|5
|KAROLINA
|ŠTELMOKAITĖ
|6
|TOMAS
|TOMILINAS
|7
|DAINIUS
|GAIŽAUSKAS
|СОЮЗ КРЕСТЬЯН И ЗЕЛЕНЫХ ЛИТВЫ
|8
|STASYS
|JAKELIŪNAS
|9
|JONAS
|JARUTIS
|10
|MINDAUGAS
|BASTAKIS
|11
|RŪTA
|MILIŪTĖ
|12
|ROBERTAS
|ŠARKNICKAS
|13
|VIRGILIJUS
|PODERYS
|14
|JOLANTA
|ŠMIDTIENĖ
|15
|ARVYDAS
|NEKROŠIUS
|16
|JONAS
|VILIONIS
|17
|TATJANA
|BABRAUSKIENĖ
|18
|LAURAS
|STACEVIČIUS
|19
|ASTA
|KUBILIENĖ
|20
|NERINGA
|TRINSKIENĖ
|21
|LAIMUTĖ
|MATKEVIČIENĖ
|22
|EGIDIJUS
|VAREIKIS
|3
|Lietuvos žaliųjų partija
|1
|REMIGIJUS
|LAPINSKAS
|2
|MEČYS
|LAURINKUS
|3
|IEVA
|BUDRAITĖ
|4
|VYTAUTAS
|NEKROŠIUS
|5
|LAURYNAS
|OKOCKIS
|6
|MARIJA
|TAMKEVIČIŪTĖ
|7
|SAULIUS VYTAS
|PIKŠRYS
|ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЛИТВЫ
|8
|EDMUNDAS
|GREIMAS
|9
|INGA
|LAURUŠONĖ
|10
|ALBINAS
|ANČIUS
|11
|JOANA
|KORABLIOVIENĖ
|12
|MINDAUGAS
|GALIAUSKAS
|13
|JŪRATĖ
|MAŽEIKYTĖ
|14
|LINDA
|KREIMERYTĖ
|15
|DAIVA
|ADUTAVIČIENĖ
|16
|AUSTĖJA
|JONAITYTĖ
|17
|GVIDAS
|MAZGELIS
|18
|LINA
|ORANTIENĖ
|19
|SIGITAS
|MECELICA
|4
|Lietuvos socialdemokratų partija
|1
|VILIJA
|BLINKEVIČIŪTĖ
|2
|RASA
|BUDBERGYTĖ
|3
|JUOZAS
|OLEKAS
|4
|JULIUS
|SABATAUSKAS
|5
|ORINTA
|LEIPUTĖ
|6
|ALGIRDAS
|SYSAS
|СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛИТВЫ
|7
|RAMINTA
|POPOVIENĖ
|8
|VITALIJUS
|MITROFANOVAS
|9
|BIRUTĖ
|VĖSAITĖ
|10
|ARŪNAS
|DUDĖNAS
|11
|ALGIRDAS
|RASLANAS
|12
|DOVILĖ
|ŠAKALIENĖ
|13
|MODESTA
|PETRAUSKAITĖ
|14
|ANTANAS
|JODAUGA
|15
|ANTANAS
|VALIONIS
|16
|SIGITAS
|DOBILINSKAS
|17
|MARGARITA
|JANKAUSKAITĖ
|18
|VAIDAS
|RUSYS
|19
|VACLOVAS
|ANDRULIS
|20
|VAIDA
|ALEKNAVIČIENĖ
|21
|JUSTINAS
|SARTAUSKAS
|22
|VYTAUTAS PETRAS
|PLEČKAITIS
|5
|Tėvynės sąjunga — Lietuvos krikščionys demokratai
|1
|LIUDAS
|MAŽYLIS
|2
|ANDRIUS
|KUBILIUS
|3
|RADVILĖ
|MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ
|4
|RASA
|JUKNEVIČIENĖ
|5
|AUDRONIUS
|AŽUBALIS
|6
|ARVYDAS
|ANUŠAUSKAS
|СОЮЗ ОТЕЧЕСТВА – ХРИСТИАНСКИЕ ДЕМОКРАТЫ ЛИТВЫ
|7
|LAIMA LIUCIJA
|ANDRIKIENĖ
|8
|KĘSTUTIS
|MASIULIS
|9
|JURGIS
|RAZMA
|10
|EMANUELIS
|ZINGERIS
|11
|STASYS
|ŠEDBARAS
|12
|KAZYS
|STARKEVIČIUS
|13
|VILIJA
|ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
|14
|RIMANTAS JONAS
|DAGYS
|15
|GINTARĖ
|SKAISTĖ
|16
|ANDRIUS
|KUPČINSKAS
|17
|ANDRIUS
|NAVICKAS
|18
|SAULIUS
|PEČELIŪNAS
|19
|GINTARĖ
|NARKEVIČIŪTĖ
|20
|DONATAS
|JANKAUSKAS
|21
|PAULIUS
|LUKŠEVIČIUS
|22
|ANDRIUS
|VYŠNIAUSKAS
|6
|Visuomeninis rinkimų komitetas „Lemiamas šuolis“
|1
|PAULIUS
|KUNČINAS
|2
|MARIUS
|PAREŠČIUS
|3
|GITANA
|NEVERIENĖ
|4
|NERIJUS
|STRIKULYS
|Общественный избирательный комитет „Решающий прыжок“
|5
|RAMUNĖ VILIJA
|ZABULIENĖ
|6
|MINDAUGAS
|KUKLIERIUS
|7
|VILMA
|URBUTĖ
|8
|KAROLIS
|ALEKNAVIČIUS
|9
|PAULĖ
|BALTRUŠAITYTĖ
|10
|DARIUS
|MEŠKAITIS
|11
|ADOMAS
|SABULIS
|12
|ANTANAS
|LUKOŠEVIČIUS
|7
|Lietuvos centro partija
|1
|ANTANAS
|GUOGA
|2
|NAGLIS
|PUTEIKIS
|3
|KRISTUPAS AUGUSTAS
|KRIVICKAS
|ПАРТИЯ ЦЕНТРА ЛИТВЫ
|4
|VIRGINIJUS
|ŠMIGELSKAS
|5
|NINA
|PUTEIKIENĖ
|6
|KĘSTUTIS
|JUKNIS
|7
|RŪTA
|ANDRIUŠKEVIČIENĖ
|8
|MARIUS
|KUNDROTAS
|9
|KĘSTUTIS
|SKREBYS
|10
|LORETA
|KĖVIŠIENĖ-SALTONIENĖ
|11
|JOLANTA
|ŠČIGLINSKIENĖ
|12
|VALENTINA
|ŽIGIENĖ
|13
|DANUTĖ
|BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ
|14
|ALBINAS
|JUŠKEVIČIUS
|15
|JOLANTA
|KRUTKEVIČIENĖ
|16
|ASTA
|KANČAUSKAITĖ
|17
|JONAS
|MATULEVIČIUS
|18
|ALFONSAS
|VILDŽIŪNAS
|19
|MINDAUGAS
|KRENCIUS
|20
|ANASTASIJA MARIJA
|ŽAKAITĖ
|21
|EDITA
|MERKEVIČIENĖ
|22
|VIRGINIJA
|KRIAUČIŪNAITĖ
|8
|„Valdemaro Tomaševskio blokas“ – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija
|1
|VALDEMAR
|TOMAŠEVSKI
|2
|IRINA
|ROZOVA
|3
|MARIJA
|REKST
|4
|ZDZISLAV
|PALEVIČ
|5
|RITA
|TAMAŠUNIENĖ
|6
|RAFAEL
|MUKSINOV
|«Блок Вальдемара Томашевского» –
Коалиция Союза христианских семей и Русского альянса
|7
|ROMUALDA
|POŠEVECKAJA
|8
|ZBIGNEV
|JEDINSKIJ
|9
|VLADIMIR
|VLASOV
|10
|JAROSLAV
|NARKEVIČ
|11
|TAMARA
|ŠUKLINA
|12
|ČESLAV
|OLŠEVSKI
|13
|ANDREJ
|KUGMEROV
|14
|EDITA
|TAMOŠIŪNAITĖ
|15
|ALEKSANDR
|MICHAILOV
|16
|ROBERT
|KOMAROVSKI
|17
|BEATA
|PETKEVIČ
|18
|ALINA
|KOVALEVSKAJA
|19
|DALIA
|GAURYTĖ
|20
|ALBERT
|NARVOIŠ
|21
|TADEUŠ
|ANDŽEJEVSKI
|22
|ANDRIUS
|ŠARĖJUS
|9
|Darbo partija
|1
|VIKTOR
|USPASKICH
|2
|VIGILIJUS
|JUKNA
|3
|VALENTINAS
|MAZURONIS
|ПАРТИЯ ТРУДА
|4
|JUSTINA
|VITKAUSKAITĖ BERNARD
|5
|VALENTINAS
|BUKAUSKAS
|6
|LARISA
|DMITRIJEVA
|7
|IEVA
|KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ
|8
|AIDAS
|GEDVILAS
|9
|MARIJUS
|VELIČKA
|10
|VAIDA
|GIRAITYTĖ
|11
|SERGEJ
|URSUL
|12
|OLGA
|PODOLSKIENĖ
|13
|DARIUS
|ULICKAS
|14
|EVA
|BANEL
|15
|SANDRA
|JAKŠTIENĖ
|16
|VIDMANTAS
|KRIKŠTAPONIS
|17
|RIMA
|ZABLACKIENĖ
|18
|ARNETA
|KRUPNIK
|19
|RAMINTA
|GUDONYTĖ
|20
|RAJA
|KRUPENINA
|21
|VYTIS
|KISIELIUS
|22
|ANTANAS
|MAKAREVIČIUS
|10
|Visuomeninis rinkimų komitetas „Stipri Lietuva vieningoje Europoje“
|1
|ARTŪRAS
|PAULAUSKAS
|2
|IGNAS
|STANKOVIČIUS
|Общественный избирательный комитет „Сильная Литва в объединенной Европе“
|3
|VILIUS
|KAVALIAUSKAS
|4
|JOLANTA
|SOLNYŠKINIENĖ
|5
|VLADISLOVAS ČESLOVAS
|AKSAMITAUSKAS
|6
|BERNARDAS
|ŠATKOVSKIS
|7
|ARŪNAS
|STOŠKUS
|8
|GENOVEITA
|KRASAUSKIENĖ
|9
|ALMANTAS
|RAŽUKAS
|10
|RIMVYDAS
|ŽAGUNIS
|11
|JURGIS
|MIKAILA
|12
|RIČIARDAS
|PLĖŠIKAITIS
|13
|RAIMUNDAS
|PALIUKAS
|14
|GYTENIS
|RIMKEVIČIUS
|15
|MARGARITA
|STARKEVIČIŪTĖ
|11
|Lietuvos socialdemokratų darbo partija
|1
|GEDIMINAS
|KIRKILAS
|2
|ANDRIUS
|PALIONIS
|3
|JUOZAS
|BERNATONIS
|4
|ANDRIUS
|ŠEDŽIUS
|5
|KĘSTUTIS
|DAUKŠYS
|6
|IRENA
|ŠIAULIENĖ
|7
|RIMANTĖ
|ŠALAŠEVIČIŪTĖ
|СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ ЛИТВЫ
|8
|RIMANTAS
|SINKEVIČIUS
|9
|JONAS
|PINSKUS
|10
|EVALDAS
|GUSTAS
|11
|JOLANTA
|GEDVILIENĖ
|12
|NERIS
|GERMANAS
|13
|JUSTAS
|VAIŠNORAS
|14
|ALMA
|GOLCIENĖ
|15
|ARTŪRAS
|SKARDŽIUS
|16
|REGINA
|RADVILIENĖ
|17
|EDUARDAS
|ŠABLINSKAS
|18
|ALGIMANTAS
|MATULEVIČIUS
|19
|VALDAS
|LUKOŠEVIČIUS
|20
|AURIMAS
|MIKNIAVIČIUS
|21
|ŽYDRŪNAS
|PLYTNIKAS
|12
|Visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“
|1
|VYTAUTAS
|RADŽVILAS
|2
|JURGA
|KARČIAUSKAITĖ-LAGO
|3
|ARŪNAS
|SVITOJUS
|4
|FAUSTAS
|LATĖNAS
|5
|DOVILAS
|PETKUS
|6
|ROMAS
|PAKALNIS
|7
|RASA
|ČEPAITIENĖ
|8
|EGLĖ
|MIRONČIKIENĖ
|ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ „ВИТАУТАС РАДЖВИЛАС: ДАВАЙТЕ ВЕРНЕМ ГОСУДАРСТВО!”
|9
|AUDRYS
|KARALIUS
|10
|ELIGIJUS
|DZEŽULSKIS-DUONYS
|11
|ALGIRDAS
|ENDRIUKAITIS
|12
|VYTAUTAS
|BUDNIKAS
|13
|MARIUS
|MARKUCKAS
|14
|DAINIUS PETRAS
|PAUKŠTĖ
|15
|IRENA
|VASILIAUSKIENĖ
|16
|DAIVA
|TAMOŠAITYTĖ
|17
|GALINA
|STAŠKEVIČIŪTĖ
|18
|KĘSTUTIS
|DUBNIKAS
|19
|KĘSTUTIS
|JARAŠIŪNAS
|20
|ALDONA
|MARCINKEVIČIENĖ
|21
|LAISVŪNAS
|ŠOPAUSKAS
|13
|Visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“
|1
|AUŠRA
|MALDEIKIENĖ
|2
|RASA
|ŽEMAITĖ
|3
|ALINA
|ANDRONOVA
|Общественный избирательный комитет
„Поезд Аушрос Мальдейкенес“
|4
|GIEDRIUS
|ALASEVIČIUS
|5
|RITA
|BALTADUONYTĖ-LEONIENĖ
|6
|AISTĖ
|PIKŠRYTĖ
|7
|LAURYNAS
|ŠEDVYDIS
|8
|KONSTANTIN
|RUBEKIN
|9
|JULIJA
|KAMINSKAITĖ
|14
|Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
|1
|ARTŪRAS
|ZUOKAS
|2
|ALGIS
|ČAPLIKAS
|3
|REGIMANTAS
|ČIUPAILA
|4
|KĘSTUTIS
|NĖNIUS
|5
|RUSLAN
|KOVALIOV
|Союз свободы Литвы (либералы)
|6
|ROMAN ALEXIS CHRISTIAN
|GORECKI-MICKIEWICZ
|7
|JOLANTA
|BENIULIENĖ
|8
|VYTAUTAS
|TARAILĖ
|10
|GINTAUTAS
|BABRAVIČIUS
|11
|GINTARAS
|GIRŠTAUTAS
|12
|MATAS
|NIPARAVIČIUS
|13
|VYTAUTAS
|KAŠĖTA
|14
|NATALJA
|ŠLIACHTIČ
|15
|OLEGAS
|BERIOZOVAS
|16
|DARIUS
|KUDIRKA
|17
|KĘSTUTIS
|BAGONAS
|18
|LINAS
|KARPAUSKAS
|19
|DAINIUS
|VARNAS
|20
|DALIA
|ŠTRAUPAITĖ
|21
|ŽILVINAS
|ŠILGALIS
|16
|Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
|1
|PETRAS
|AUŠTREVIČIUS
|2
|VIKTORIJA
|ČMILYTĖ-NIELSEN
|3
|EUGENIJUS
|GENTVILAS
|4
|ARMINAS
|LYDEKA
|5
|ANDRIUS
|BAGDONAS
|6
|MARTYNAS
|NAGEVIČIUS
|7
|AUDRONĖ
|BALNIONIENĖ
|8
|DAIVA
|JUODELIENĖ
|9
|VYTAUTAS
|DANILEVIČIUS
|10
|MARIUS
|GURSKAS
|11
|JUSTAS
|RUŠKYS
|СОЮЗ ЛИБЕРАЛОВ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
|12
|EGIDIJUS
|PAPEČKYS
|13
|TOMAS
|BARANOVAS
|14
|MARIUS
|KAPOČIUS
|15
|KAROLIS
|STASIUKĖNAS
|16
|BIRUTĖ
|STATKEVIČIENĖ
|17
|NERIJUS
|GALVANAUSKAS
|18
|ŽILVINAS
|GALIMOVAS
|19
|KĘSTUTIS
|STANKEVIČIUS
|20
|EVELINA
|PAULAVIČIENĖ
|17
|Partija Tvarka ir teisingumas
|1
|REMIGIJUS
|ŽEMAITAITIS
|2
|VYTAUTAS
|KAMBLEVIČIUS
|3
|KĘSTUTIS
|BARTKEVIČIUS
|4
|ANDRIUS
|JURKUS
|5
|JUOZAS
|IMBRASAS
|6
|ALGIS
|KALEINIKAS
|7
|MARTYNAS
|GEDVILAS
|8
|VAIDAS
|BENDARAVIČIUS
|ПАРТИЯ ПОРЯДОК И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
|9
|ROBERTAS
|BALTRŪNAS
|10
|JOLITA
|VAICKIENĖ
|11
|VIDMANTAS
|KARABINAS
|12
|SVETLANA
|BABUJEVA
|13
|RIMANTAS
|PETUKAUSKAS
|14
|NERIJUS
|MOCKUS
|15
|VYTAUTAS
|JUCIUS
|16
|LINA
|ŠUKYTĖ-KORSAKĖ
|17
|ROLANDAS
|GURAUSKAS
|18
|STASYS
|VAINAUSKAS
|19
|RIMANTAS
|PAŠAKINSKAS
|20
|AUDRONĖ
|BERESNEVIČIENĖ
|21
|ALBINAS
|ŽYMANČIUS
|22
|VIDMANTAS
|MACEVIČIUS
Центральная избирательная комиссия Литовской Республики