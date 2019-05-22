Выборы-2019

Выборы в Европейский Парламент.Кандидаты и их списки

списка

 Список № кандидата в списке Имя

Фамилия
1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ 1 ROLANDAS PAKSAS
  2 RIMAS ANDRIKIS
  3 VIDMANTAS STANIULIS
  Общественный избирательный комитет „Движение Президента Роландаса Паксаса“ 4 ALGIMANTAS RAŠČIUS
  5 ROMAS JANKAUSKAS
  6 DOBILAS SINKEVIČIUS
  7 NINA ŠESTERNIKOVA
  8 JŪRATĖ ŠIVICKIENĖ
  9 RIMANTAS KEKYS
    10 LINA BAKANAITĖ
2 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1 BRONIS ROPĖ
  2 RAIMONDAS ŠARŪNAS MARČIULIONIS
  3 LINAS KONTRIMAS
  4 LAIMA MOGENIENĖ
  5 KAROLINA ŠTELMOKAITĖ
  6 TOMAS TOMILINAS
  7 DAINIUS GAIŽAUSKAS
  СОЮЗ КРЕСТЬЯН И ЗЕЛЕНЫХ ЛИТВЫ 8 STASYS JAKELIŪNAS
  9 JONAS JARUTIS
  10 MINDAUGAS BASTAKIS
  11 RŪTA MILIŪTĖ
  12 ROBERTAS ŠARKNICKAS
  13 VIRGILIJUS PODERYS
  14 JOLANTA ŠMIDTIENĖ
  15 ARVYDAS NEKROŠIUS
  16 JONAS VILIONIS
  17 TATJANA BABRAUSKIENĖ
  18 LAURAS STACEVIČIUS
  19 ASTA KUBILIENĖ
  20 NERINGA TRINSKIENĖ
  21 LAIMUTĖ MATKEVIČIENĖ
    22 EGIDIJUS VAREIKIS
3 Lietuvos žaliųjų partija 1 REMIGIJUS LAPINSKAS
  2 MEČYS LAURINKUS
  3 IEVA BUDRAITĖ
  4 VYTAUTAS NEKROŠIUS
  5 LAURYNAS OKOCKIS
  6 MARIJA TAMKEVIČIŪTĖ
  7 SAULIUS VYTAS PIKŠRYS
  ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЛИТВЫ 8 EDMUNDAS GREIMAS
  9 INGA LAURUŠONĖ
  10 ALBINAS ANČIUS
  11 JOANA KORABLIOVIENĖ
  12 MINDAUGAS GALIAUSKAS
  13 JŪRATĖ MAŽEIKYTĖ
  14 LINDA KREIMERYTĖ
  15 DAIVA ADUTAVIČIENĖ
  16 AUSTĖJA JONAITYTĖ
  17 GVIDAS MAZGELIS
  18 LINA ORANTIENĖ
    19 SIGITAS MECELICA
4 Lietuvos socialdemokratų partija 1 VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ
  2 RASA BUDBERGYTĖ
  3 JUOZAS OLEKAS
  4 JULIUS SABATAUSKAS
  5 ORINTA LEIPUTĖ
  6 ALGIRDAS SYSAS
  СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛИТВЫ 7 RAMINTA POPOVIENĖ
  8 VITALIJUS MITROFANOVAS
  9 BIRUTĖ VĖSAITĖ
  10 ARŪNAS DUDĖNAS
  11 ALGIRDAS RASLANAS
  12 DOVILĖ ŠAKALIENĖ
  13 MODESTA PETRAUSKAITĖ
  14 ANTANAS JODAUGA
  15 ANTANAS VALIONIS
  16 SIGITAS DOBILINSKAS
  17 MARGARITA JANKAUSKAITĖ
  18 VAIDAS RUSYS
  19 VACLOVAS ANDRULIS
  20 VAIDA ALEKNAVIČIENĖ
  21 JUSTINAS SARTAUSKAS
    22 VYTAUTAS PETRAS PLEČKAITIS
5 Tėvynės sąjunga — Lietuvos krikščionys demokratai 1 LIUDAS MAŽYLIS
  2 ANDRIUS KUBILIUS
  3 RADVILĖ MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ
  4 RASA JUKNEVIČIENĖ
  5 AUDRONIUS AŽUBALIS
  6 ARVYDAS ANUŠAUSKAS
  СОЮЗ ОТЕЧЕСТВА – ХРИСТИАНСКИЕ ДЕМОКРАТЫ ЛИТВЫ 7 LAIMA LIUCIJA ANDRIKIENĖ
  8 KĘSTUTIS MASIULIS
  9 JURGIS RAZMA
  10 EMANUELIS ZINGERIS
  11 STASYS ŠEDBARAS
  12 KAZYS STARKEVIČIUS
  13 VILIJA ALEKNAITĖ ABRAMIKIENĖ
  14 RIMANTAS JONAS DAGYS
  15 GINTARĖ SKAISTĖ
  16 ANDRIUS KUPČINSKAS
  17 ANDRIUS NAVICKAS
  18 SAULIUS PEČELIŪNAS
  19 GINTARĖ NARKEVIČIŪTĖ
  20 DONATAS JANKAUSKAS
  21 PAULIUS LUKŠEVIČIUS
    22 ANDRIUS VYŠNIAUSKAS
6 Visuomeninis rinkimų komitetas „Lemiamas šuolis“ 1 PAULIUS KUNČINAS
  2 MARIUS PAREŠČIUS
  3 GITANA NEVERIENĖ
  4 NERIJUS STRIKULYS
  Общественный избирательный комитет „Решающий прыжок“ 5 RAMUNĖ VILIJA ZABULIENĖ
  6 MINDAUGAS KUKLIERIUS
  7 VILMA URBUTĖ
  8 KAROLIS ALEKNAVIČIUS
  9 PAULĖ BALTRUŠAITYTĖ
  10 DARIUS MEŠKAITIS
  11 ADOMAS SABULIS
    12 ANTANAS LUKOŠEVIČIUS
7 Lietuvos centro partija 1 ANTANAS GUOGA
  2 NAGLIS PUTEIKIS
  3 KRISTUPAS AUGUSTAS KRIVICKAS
  ПАРТИЯ ЦЕНТРА ЛИТВЫ 4 VIRGINIJUS ŠMIGELSKAS
  5 NINA PUTEIKIENĖ
  6 KĘSTUTIS JUKNIS
  7 RŪTA ANDRIUŠKEVIČIENĖ
  8 MARIUS KUNDROTAS
  9 KĘSTUTIS SKREBYS
  10 LORETA KĖVIŠIENĖ-SALTONIENĖ
  11 JOLANTA ŠČIGLINSKIENĖ
  12 VALENTINA ŽIGIENĖ
  13 DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ
  14 ALBINAS JUŠKEVIČIUS
  15 JOLANTA KRUTKEVIČIENĖ
  16 ASTA KANČAUSKAITĖ
  17 JONAS MATULEVIČIUS
  18 ALFONSAS VILDŽIŪNAS
  19 MINDAUGAS KRENCIUS
  20 ANASTASIJA MARIJA ŽAKAITĖ
  21 EDITA MERKEVIČIENĖ
    22 VIRGINIJA KRIAUČIŪNAITĖ
8 „Valdemaro Tomaševskio blokas“ – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija 1 VALDEMAR TOMAŠEVSKI
  2 IRINA ROZOVA
  3 MARIJA REKST
  4 ZDZISLAV PALEVIČ
  5 RITA TAMAŠUNIENĖ
  6 RAFAEL MUKSINOV
  «Блок Вальдемара Томашевского» –

 Коалиция Союза христианских семей и Русского альянса

 7 ROMUALDA POŠEVECKAJA
  8 ZBIGNEV JEDINSKIJ
  9 VLADIMIR VLASOV
  10 JAROSLAV NARKEVIČ
  11 TAMARA ŠUKLINA
  12 ČESLAV OLŠEVSKI
  13 ANDREJ KUGMEROV
  14 EDITA TAMOŠIŪNAITĖ
  15 ALEKSANDR MICHAILOV
  16 ROBERT KOMAROVSKI
  17 BEATA PETKEVIČ
  18 ALINA KOVALEVSKAJA
  19 DALIA GAURYTĖ
  20 ALBERT NARVOIŠ
  21 TADEUŠ ANDŽEJEVSKI
    22 ANDRIUS ŠARĖJUS
9 Darbo partija 1 VIKTOR USPASKICH
  2 VIGILIJUS JUKNA
  3 VALENTINAS MAZURONIS
  ПАРТИЯ ТРУДА 4 JUSTINA VITKAUSKAITĖ BERNARD
  5 VALENTINAS BUKAUSKAS
  6 LARISA DMITRIJEVA
  7 IEVA KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ
  8 AIDAS GEDVILAS
  9 MARIJUS VELIČKA
  10 VAIDA GIRAITYTĖ
  11 SERGEJ URSUL
  12 OLGA PODOLSKIENĖ
  13 DARIUS ULICKAS
  14 EVA BANEL
  15 SANDRA JAKŠTIENĖ
  16 VIDMANTAS KRIKŠTAPONIS
  17 RIMA ZABLACKIENĖ
  18 ARNETA KRUPNIK
  19 RAMINTA GUDONYTĖ
  20 RAJA KRUPENINA
  21 VYTIS KISIELIUS
    22 ANTANAS MAKAREVIČIUS
10 Visuomeninis rinkimų komitetas „Stipri Lietuva vieningoje Europoje“ 1 ARTŪRAS PAULAUSKAS
  2 IGNAS STANKOVIČIUS
  Общественный избирательный комитет „Сильная Литва в объединенной Европе“ 3 VILIUS KAVALIAUSKAS
  4 JOLANTA SOLNYŠKINIENĖ
  5 VLADISLOVAS ČESLOVAS AKSAMITAUSKAS
  6 BERNARDAS ŠATKOVSKIS
  7 ARŪNAS STOŠKUS
  8 GENOVEITA KRASAUSKIENĖ
  9 ALMANTAS RAŽUKAS
  10 RIMVYDAS ŽAGUNIS
  11 JURGIS MIKAILA
  12 RIČIARDAS PLĖŠIKAITIS
  13 RAIMUNDAS PALIUKAS
  14 GYTENIS RIMKEVIČIUS
    15 MARGARITA STARKEVIČIŪTĖ
11 Lietuvos socialdemokratų darbo partija 1 GEDIMINAS KIRKILAS
  2 ANDRIUS PALIONIS
  3 JUOZAS BERNATONIS
  4 ANDRIUS ŠEDŽIUS
  5 KĘSTUTIS DAUKŠYS
  6 IRENA ŠIAULIENĖ
  7 RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ
  СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ ЛИТВЫ 8 RIMANTAS SINKEVIČIUS
  9 JONAS PINSKUS
  10 EVALDAS GUSTAS
  11 JOLANTA GEDVILIENĖ
  12 NERIS GERMANAS
  13 JUSTAS VAIŠNORAS
  14 ALMA GOLCIENĖ
  15 ARTŪRAS SKARDŽIUS
  16 REGINA RADVILIENĖ
  17 EDUARDAS ŠABLINSKAS
  18 ALGIMANTAS MATULEVIČIUS
  19 VALDAS LUKOŠEVIČIUS
  20 AURIMAS MIKNIAVIČIUS
    21 ŽYDRŪNAS PLYTNIKAS
12 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ 1 VYTAUTAS RADŽVILAS
  2 JURGA KARČIAUSKAITĖ-LAGO
  3 ARŪNAS SVITOJUS
  4 FAUSTAS LATĖNAS
  5 DOVILAS PETKUS
  6 ROMAS PAKALNIS
  7 RASA ČEPAITIENĖ
  8 EGLĖ MIRONČIKIENĖ
  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ „ВИТАУТАС РАДЖВИЛАС: ДАВАЙТЕ ВЕРНЕМ ГОСУДАРСТВО!” 9 AUDRYS KARALIUS
  10 ELIGIJUS DZEŽULSKIS-DUONYS
  11 ALGIRDAS ENDRIUKAITIS
  12 VYTAUTAS BUDNIKAS
  13 MARIUS MARKUCKAS
  14 DAINIUS PETRAS PAUKŠTĖ
  15 IRENA VASILIAUSKIENĖ
  16 DAIVA TAMOŠAITYTĖ
  17 GALINA STAŠKEVIČIŪTĖ
  18 KĘSTUTIS DUBNIKAS
  19 KĘSTUTIS JARAŠIŪNAS
  20 ALDONA MARCINKEVIČIENĖ
    21 LAISVŪNAS ŠOPAUSKAS
13 Visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“ 1 AUŠRA MALDEIKIENĖ
  2 RASA ŽEMAITĖ
  3 ALINA ANDRONOVA
  Общественный избирательный комитет

„Поезд Аушрос Мальдейкенес“

 4 GIEDRIUS ALASEVIČIUS
  5 RITA BALTADUONYTĖ-LEONIENĖ
  6 AISTĖ PIKŠRYTĖ
  7 LAURYNAS ŠEDVYDIS
  8 KONSTANTIN RUBEKIN
    9 JULIJA KAMINSKAITĖ
14 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 1 ARTŪRAS ZUOKAS
  2 ALGIS ČAPLIKAS
  3 REGIMANTAS ČIUPAILA
  4 KĘSTUTIS NĖNIUS
  5 RUSLAN KOVALIOV
  Союз свободы Литвы (либералы) 6 ROMAN ALEXIS CHRISTIAN GORECKI-MICKIEWICZ
  7 JOLANTA BENIULIENĖ
  8 VYTAUTAS TARAILĖ
  10 GINTAUTAS BABRAVIČIUS
  11 GINTARAS GIRŠTAUTAS
  12 MATAS NIPARAVIČIUS
  13 VYTAUTAS KAŠĖTA
  14 NATALJA ŠLIACHTIČ
  15 OLEGAS BERIOZOVAS
  16 DARIUS KUDIRKA
  17 KĘSTUTIS BAGONAS
  18 LINAS KARPAUSKAS
  19 DAINIUS VARNAS
  20 DALIA ŠTRAUPAITĖ
    21 ŽILVINAS ŠILGALIS
16 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1 PETRAS AUŠTREVIČIUS
  2 VIKTORIJA ČMILYTĖ-NIELSEN
  3 EUGENIJUS GENTVILAS
  4 ARMINAS LYDEKA
  5 ANDRIUS BAGDONAS
  6 MARTYNAS NAGEVIČIUS
  7 AUDRONĖ BALNIONIENĖ
  8 DAIVA JUODELIENĖ
  9 VYTAUTAS DANILEVIČIUS
  10 MARIUS GURSKAS
  11 JUSTAS RUŠKYS
  СОЮЗ ЛИБЕРАЛОВ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 12 EGIDIJUS PAPEČKYS
  13 TOMAS BARANOVAS
  14 MARIUS KAPOČIUS
  15 KAROLIS STASIUKĖNAS
  16 BIRUTĖ STATKEVIČIENĖ
  17 NERIJUS GALVANAUSKAS
  18 ŽILVINAS GALIMOVAS
  19 KĘSTUTIS STANKEVIČIUS
    20 EVELINA PAULAVIČIENĖ
17 Partija Tvarka ir teisingumas 1 REMIGIJUS ŽEMAITAITIS
2 VYTAUTAS KAMBLEVIČIUS
3 KĘSTUTIS BARTKEVIČIUS
4 ANDRIUS JURKUS
5 JUOZAS IMBRASAS
6 ALGIS KALEINIKAS
7 MARTYNAS GEDVILAS
8 VAIDAS BENDARAVIČIUS
ПАРТИЯ ПОРЯДОК И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 9 ROBERTAS BALTRŪNAS
10 JOLITA VAICKIENĖ
11 VIDMANTAS KARABINAS
12 SVETLANA BABUJEVA
13 RIMANTAS PETUKAUSKAS
14 NERIJUS MOCKUS
15 VYTAUTAS JUCIUS
16 LINA ŠUKYTĖ-KORSAKĖ
17 ROLANDAS GURAUSKAS
18 STASYS VAINAUSKAS
19 RIMANTAS PAŠAKINSKAS
20 AUDRONĖ BERESNEVIČIENĖ
21 ALBINAS ŽYMANČIUS
  22 VIDMANTAS MACEVIČIUS

Центральная избирательная комиссия Литовской Республики

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