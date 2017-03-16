Выборы в Голландии свидетельствуют о том, что Европа способна противостоять радикалам

Успешные для умеренных партий парламентские выборы в Нидерландах показали, что Европа способна противостоять растущей волне крайне правых сил, однако говорить о полном спаде напряжения преждевременно, считают политологи.

“Я думаю, что Европа сможет противостоять (волне крайне правых сил). Есть основания утверждать, что в Нидерландах была такая высокая активность избирателей, потому что умеренные избиратели мобилизовались, и это произошло, скорее всего, из-за того, что в прошлом году произошло на референдуме в Соединенном Королевстве и в США”, – сказал BNS в четверг директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Рамунас Вильпишаускас.

По данным голландской Избирательной комиссии, в среду в выборах приняли участие 82% избирателей.

Такая высокая явка, по словам Р. Вильпишаускаса, свидетельствует о том, что избиратели были обеспокоены выходом британцев из ЕС и победой Дональда Трампа на выборах президента США, и поэтому более активно шли к избирательным урнам в Нидерландах – такая же история может повториться и на предстоящих в этом году президентских выборах во Франции и на парламентских выборах в Германии.

“Кажется, что эти дискуссии по поводу британского референдума и выборов президента США (…) действуют на большинство избирателей в Европейских странах”, – отметил политолог.

После подсчета голосов выяснилось, что набравшая 54% голосов “Народная партия за свободу и демократию” премьер-министра Голландии Марка Рютте получит 32 мандата из 150 в парламенте, а ультраправая “Партия свободы” Герта Вилдерса

получит по 19 мест вместе с другими двумя партиями в нижней парламенте парламента.

Политолог ИМОПН ВУ Линас Кояла отметил, что, невзирая на победу либералов, Герт Вилдерс усилит свое влияние в голландском парламенте.

“Г. Вилдерс, не скрывавший симпатий к Трампу и предлагавший референдум по вопросу членства страны в Евросоюзе, остался на втором месте и получил на пять мандатов больше, чем на предыдущих выборах, а правящие либералы потеряли восемь мест”, – сказал BNS Л. Кояла.

По его словам, премьер М. Рютте накануне выборов продемонстрировал лидерство и способность перенять часть аргументов Г. Вилдерса без выхода за традиционные границы право-центристов.

BNS

Метки: выборы, Герт Вилдерс, ИМОПН ВУ, Литва