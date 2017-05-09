Выборы во Франции: в посольстве в Вильнюсе Э. Макрон получил вчетверо больше голосов, чем М. Ле Пен

На втором туре выборов во Франции во французском посольстве в Вильнюсе центрист проевропейских взглядов Эммануэль Макрон набрал в воскресенье вчетверо больше голосов, чем кандидат крайных правых Марин Ле Пен.

Согласно предварительным данным, Э. Макрон получил в Вильнюсе 110 голосов, а М. Ле Пен – 26, проинформировал BNS пресс-атташе посольства.

39-летний бывший министр экономики Э. Макрон победил на выборах президента Франции, набрав 66% голосов. Националистка М. Ле Пен получила 34% голосов.

BNS

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