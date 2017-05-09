  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.05.09 Текущий номер: N18 (1158) 4 мая
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Выборы во Франции: в посольстве в Вильнюсе Э. Макрон получил вчетверо больше голосов, чем М. Ле Пен

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 08, 15:00   |   Комментариев: 0

На втором туре выборов во Франции во французском посольстве в Вильнюсе центрист проевропейских взглядов Эммануэль Макрон набрал в воскресенье вчетверо больше голосов, чем кандидат крайных правых Марин Ле Пен.

Согласно предварительным данным, Э. Макрон получил в Вильнюсе 110 голосов, а М. Ле Пен – 26, проинформировал BNS пресс-атташе посольства.

39-летний бывший министр экономики Э. Макрон победил на выборах президента Франции, набрав 66% голосов. Националистка М. Ле Пен получила 34% голосов.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿