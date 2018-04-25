Выкуп земли и техпроект Rail Baltica будут завершены в 2023 году

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Выкуп земель и техническая проектировка, необходимые для проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, будут завершены в 2023 году, сообщил представитель литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

«Весь выкуп земель и работы по технической проектировке будут завершены в 2023 году. В период с 2023 по 2025 годы останется лишь прокладка железнодорожного полотна», – заявил на пресс-конференции в Таллине в среду директор департамента координации Rail Baltica Арениюс Яцкус.

По словам временно возглавляющего совместное предприятие Латвии, Литвы и Эстонии RB Rail Игнаса Дягутиса, заявки на участие в конкурсах технической проектировки подали 53 подрядчика. Он отметил, что на этом этапе будет спроектировано около 57% всей колеи Rail Baltica – 500 км.

«Работы технического проектирования потребуют до двух лет, подрядчик оставшихся четырех стадий проектировки также будет выбираться на открытом конкурсе», – заявил И. Дягутис.

По его словам, в Эстонии проходят все конкурсы технического проектирования железнодорожных линий, а в Латвии и Литве объявлены конкурсы двух частей проектирования.

В целом для прокладки железнодорожной линии на территории в 1244 гектаров спроектирован 71 земельный участок. Основная часть это частные земли, около четверти – леса, остальное – государственные участки земли. Будущая колея пересечет почти 1,2 тыс. частных участков.

RailBaltica объединит Балтийские страны в европейскую железнодорожную сеть, а совокупная сумма инвестиций в Латвии, Литве и Эстонии составит около 5,8 млрд евро. Завершить прокладку железнодорожного пути европейского стандарта от литовско-польской границы до Таллина планируется в 2025 году, а приступить к его использованию — в 2026 году.

BNS