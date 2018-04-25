Вылаты на детей в следующем году могут увеличится еще на 20 евро

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Составляющие сейчас 50 евро выплаты на детей в следующем году могут быть увеличены еще на 20 евро, говорит литовский министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

По его словам, до июня правительство, консультируясь с экспертами, должно ответить, будет ли помощь увеличена всем семьям или только некоторым группам, которые особенно нуждаются.

«Предусмотрены средства на увеличение «детских» денег, в похожем размере, как это было сейчас — плюс 20 евро. Но по поводу последующих повышений нам предстоит очень серьезная дискуссия, продолжать ли всем увеличивать универсальную выплату, или же наряду с универсальной помощью идти в направлении увеличения адресной помощи», — сказал во вторник журналистам Л. Кукурайтис.

Сам министр считает, что повышать следует и выплаты всем семьям, и выплаты выделяемые целевым группам.

По данным министерства социальной защиты и труда, дотации в декабре прошлого года получали около 492 тыс. детей, основная часть получателей помощи – это семьи, растящие двух детей.

Министерство сообщает, что около 190 тыс. детей растут в многодетных семьях (трое и более детей), из них с одним родителем растут 17,5 тыс. детей. В целом, в декабре прошлого года выплаты получали около 317 тыс. семей.

С января выплаты семьям за одного ребенка выросли до 50 евро. 70 евро получает семья, в которой есть ребенок с недугом, столько же платят за детей, которые растут в бедных семьях, а также в больших семьях, независимо от доходов родителей.

На эти выплаты в бюджете 2019 года предусмотрено 336,3 млн евро.

Больше ясности по модели выплат в 2020 году будет в июне.

BNS