  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.07 Текущий номер: N14 (1154) 6 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Выпил? Сиди дома и не высовывайся

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 07, 11:00   |   Комментариев: 0

Сейм начал рассматривать поправки к Кодексу административных правонарушений об ужесточении административной ответственности за распитие спиртных напитков и нахождении в нетрезвом виде в общественных местах, которые внес вице-министр внутренних дел Чесловас Мульма.

Фото BFL

Фото BFL

В законопроекте предложено ужесточить административную ответственность за распитие алкогольных напитков или появление в нетрезвом виде в общественных местах, мерой пресечения станет предупреждение или штраф от 20 до 100 евро, за повторное нарушение — штраф от 100 до 200 евро.

«Эти предложения будут стимулировать ответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, отобьют охоту совершать административные правонарушения», — говорится в сообщении Сейма.

В настоящее время за подобное правонарушение грозит предупреждение, штраф от 14 до 30 евро. За повторное нарушение — штраф от 30 до 90 евро.

Кроме того, законопроект предполагает ужесточить ответственность за нарушение безопасности на воде и на льду, в том числе за купание в нетрезвом виде и в неположенном месте или нахождение на льду в неположенное время — размер штрафа составит от 100 до 500 евро, за повторное нарушение — от 500 до 900 евро.

После представления законопроекта «за» проголосовали 56 членов Сейма, «против» — 8, воздержались 19. После утверждения проекта он будет обсуждаться парламентскими комитетами, повторное рассмотрение пройдет в мае.

«Литовский курьер» уже писал, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Литва занимает одну из ведущих позиций в мире по употреблению алкоголя на душу населения.

Инф. «ЛК»

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿