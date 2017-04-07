Выпил? Сиди дома и не высовывайся

Сейм начал рассматривать поправки к Кодексу административных правонарушений об ужесточении административной ответственности за распитие спиртных напитков и нахождении в нетрезвом виде в общественных местах, которые внес вице-министр внутренних дел Чесловас Мульма.

В законопроекте предложено ужесточить административную ответственность за распитие алкогольных напитков или появление в нетрезвом виде в общественных местах, мерой пресечения станет предупреждение или штраф от 20 до 100 евро, за повторное нарушение — штраф от 100 до 200 евро.

«Эти предложения будут стимулировать ответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, отобьют охоту совершать административные правонарушения», — говорится в сообщении Сейма.

В настоящее время за подобное правонарушение грозит предупреждение, штраф от 14 до 30 евро. За повторное нарушение — штраф от 30 до 90 евро.

Кроме того, законопроект предполагает ужесточить ответственность за нарушение безопасности на воде и на льду, в том числе за купание в нетрезвом виде и в неположенном месте или нахождение на льду в неположенное время — размер штрафа составит от 100 до 500 евро, за повторное нарушение — от 500 до 900 евро.

После представления законопроекта «за» проголосовали 56 членов Сейма, «против» — 8, воздержались 19. После утверждения проекта он будет обсуждаться парламентскими комитетами, повторное рассмотрение пройдет в мае.

«Литовский курьер» уже писал, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Литва занимает одну из ведущих позиций в мире по употреблению алкоголя на душу населения.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, алкоголь, полиция, штрафы